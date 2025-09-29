Kia Syros से लेकर Mahindra Thar तक, GST कटौती से लाखों रुपये सस्ती हुईं ये 5 कॉम्पैक्ट SUV

भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू हुई नई GST दरों का सीधा असर ऑटोमोबाइल बाजार पर पड़ा है. सरकार ने 4 मीटर तक की लंबाई और 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी तक के डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया है. वहीं, 4 मीटर से बड़ी गाड़ियों पर अब 50% की जगह सिर्फ 40% GST देना होगा. इस बड़े बदलाव का फायदा कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि कई पॉपुलर मॉडल अब पहले से काफी सस्ते हो गए हैं.

Kia Syros पर बचत

Kia की कॉम्पैक्ट SUV Syros की कीमत में सबसे बड़ी कटौती देखने को मिली है. GST घटने के बाद इसकी कीमत अब 1.86 लाख रुपये तक कम हो गई है. अब इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 8.67 लाख से 15.94 लाख के बीच है. नई कीमत के साथ यह गाड़ी और भी ज्यादा बेहतर विकल्प बन गई है.

Kia की पॉपुलर SUV हुई 1.64 लाख सस्ती

Kia की एक और पॉपुलर SUV Sonet भी GST कटौती से सस्ती हो गई है. इसकी कीमत में अब 1.64 लाख रुपये तक की कमी आई है. नई एक्स-शोरूम कीमत 7.30 लाख से 14.10 लाख के बीच हो गई है. यह SUV अपने डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस की वजह से पहले से ही ग्राहकों की पसंदीदा है और अब कीमत घटने के बाद और भी किफायती हो गई है.

Mahindra XUV3XO हुई 1.56 लाख रुपये तक सस्ती

महिंद्रा की XUV3XO कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर है. इसके बेहतर डिजाइन और दमदार इंजन की वजह से इसे खूब पसंद किया जाता है. GST दरें घटने के बाद इसकी कीमत में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती हुई है. अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 7.28 लाख से 14.40 लाख तक है.

Tata Nexon पर भी असर

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक Tata Nexon भी अब पहले से सस्ती हो गई है. GST कटौती के बाद इसकी कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई है. अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख से 14.05 लाख तक है. यह SUV अपनी सेफ्टी, स्टाइल और पावरफुल इंजन की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद है.

Mahindra Thar ऑफ-रोडिंग SUV हुई सस्ती

महिंद्रा की ऑफ-रोडिंग SUV Thar किसी पहचान की मोहताज नहीं है. अपने मस्कुलर डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस के चलते यह देशभर में युवाओं की पसंदीदा SUV है. GST घटने के बाद इसकी कीमत में 1.35 लाख रुपये तक की कमी हुई है. अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख से शुरू होती है.





बता दें कि GST दरें घटने के बाद कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के ग्राहकों को बड़ा फायदा हुआ है. Kia Syros, Kia Sonet, Mahindra XUV3XO, Tata Nexon और Mahindra Thar जैसी पॉपुलर SUVs अब पहले से काफी सस्ती हो गई हैं. अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है.

ये भी पढ़ें: GST कटौती के बाद सिर्फ 5.20 लाख में मिल रही Maruti Eeco, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?