गुरुग्राम में टेस्ला का पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू, अब सिर्फ 15 मिनट में चार्ज होगी आपकी कार

टेस्ला ने भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए गुरुग्राम में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है. ये स्टेशन डीएलएफ होराइजन सेंटर में टेस्ला सेंटर खुलने के बाद शुरू किया गया है. इसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों को आसान और Fast चार्जिंग की सुविधा देना है. टेस्ला धीरे-धीरे भारत में अपना चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रही है ताकि ग्राहकों को लंबी दूरी की यात्रा में कोई परेशानी न हो.

गुरुग्राम चार्जिंग स्टेशन में क्या है खास?

दरअसल, ये नया चार्जिंग स्टेशन होराइजन सेंटर के सरफेस पार्किंग एरिया में बना है. यहां Fast और Normal दोनों तरह की चार्जिंग सुविधा दी गई है. स्टेशन पर चार V4 सुपरचार्जर लगाए गए हैं, जो बहुत तेज गति से कार को चार्ज करते हैं. इसके अलावा यहां तीन डेस्टिनेशन चार्जर भी मौजूद हैं, जो धीरे चार्ज करने के लिए होते हैं. अगर कोई थोड़े समय के लिए रुकता है तो वह सुपरचार्जर का इस्तेमाल कर सकता है और अगर गाड़ी लंबे समय तक पार्क करनी है तो डेस्टिनेशन चार्जर काम आते हैं.

सुपरचार्जर से कितनी जल्दी चार्ज होगी कार

टेस्ला के अनुसार, सुपरचार्जर से सिर्फ 15 मिनट में मॉडल Y कार को करीब 275 किलोमीटर तक चलने की रेंज मिल सकती है. यह दूरी गुरुग्राम से जयपुर जैसी यात्रा के लिए काफी मानी जाती है. कंपनी का कहना है कि उसका चार्जिंग सिस्टम बहुत आसान है, जिसमें बस प्लग लगाइए, चार्ज कीजिए और निकल जाइए. इसमें किसी तरह की झंझट नहीं होती.

टेस्ला सुपरचार्जर कैसे इस्तेमाल करें?