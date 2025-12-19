एक्सप्लोरर
गुरुग्राम में टेस्ला का पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू, अब सिर्फ 15 मिनट में चार्ज होगी आपकी कार
टेस्ला ने गुरुग्राम में भारत का पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है, जहां 15 मिनट में कार चार्ज हो सकती है. टेस्ला धीरे-धीरे भारत में अपना चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रही है. आइए इस चार्जिंग स्टेशन की डिटेल्स जानते हैं.
टेस्ला ने भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए गुरुग्राम में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है. ये स्टेशन डीएलएफ होराइजन सेंटर में टेस्ला सेंटर खुलने के बाद शुरू किया गया है. इसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों को आसान और Fast चार्जिंग की सुविधा देना है. टेस्ला धीरे-धीरे भारत में अपना चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रही है ताकि ग्राहकों को लंबी दूरी की यात्रा में कोई परेशानी न हो.
गुरुग्राम चार्जिंग स्टेशन में क्या है खास?
- दरअसल, ये नया चार्जिंग स्टेशन होराइजन सेंटर के सरफेस पार्किंग एरिया में बना है. यहां Fast और Normal दोनों तरह की चार्जिंग सुविधा दी गई है. स्टेशन पर चार V4 सुपरचार्जर लगाए गए हैं, जो बहुत तेज गति से कार को चार्ज करते हैं. इसके अलावा यहां तीन डेस्टिनेशन चार्जर भी मौजूद हैं, जो धीरे चार्ज करने के लिए होते हैं. अगर कोई थोड़े समय के लिए रुकता है तो वह सुपरचार्जर का इस्तेमाल कर सकता है और अगर गाड़ी लंबे समय तक पार्क करनी है तो डेस्टिनेशन चार्जर काम आते हैं.
सुपरचार्जर से कितनी जल्दी चार्ज होगी कार
- टेस्ला के अनुसार, सुपरचार्जर से सिर्फ 15 मिनट में मॉडल Y कार को करीब 275 किलोमीटर तक चलने की रेंज मिल सकती है. यह दूरी गुरुग्राम से जयपुर जैसी यात्रा के लिए काफी मानी जाती है. कंपनी का कहना है कि उसका चार्जिंग सिस्टम बहुत आसान है, जिसमें बस प्लग लगाइए, चार्ज कीजिए और निकल जाइए. इसमें किसी तरह की झंझट नहीं होती.
टेस्ला सुपरचार्जर कैसे इस्तेमाल करें?
- टेस्ला की चार्जिंग सुविधा को मोबाइल ऐप से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. ग्राहक ऐप के जरिए चार्जिंग स्टेशन तक रास्ता देख सकते हैं, चार्जर खाली है या नहीं यह जान सकते हैं, चार्जिंग की स्थिति लाइव देख सकते हैं और चार्ज पूरा होने पर Notification भी पा सकते हैं. भुगतान भी ऐप से ही किया जा सकता है. गुरुग्राम के बाद टेस्ला दिल्ली और मुंबई में भी चार्जिंग स्टेशन चला रही है. इन शहरों में सुपरचार्जर और डेस्टिनेशन चार्जर दोनों मिलते हैं. बता दें कि टेस्ला मॉडल Y भारत में लगभग ₹9.89 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. इसके साथ ही कंपनी घर पर चार्जिंग की सुविधा भी देती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने बड़ी चेतावनी
बिहार
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
विश्व
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL