Tata से लेकर Renault तक, 6 एयरबैग के साथ आती हैं भारत की ये सबसे सस्ती कारें, देखें लिस्ट

GST में कटौती के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई बजट कारें पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आपका बजट 5 लाख रुपये तक है और आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी में बेहतर हो, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. आज भारत में कई कंपनियां 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ बेहद कम कीमत में कारें दे रही हैं. इनमें Maruti, Tata और Renault जैसी कई कंपनियां शामिल हैं,आइए सस्ती और बेहतरीन कारों के बारे में जानते हैं.

Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso भारत की सबसे किफायती माइक्रो SUVs में से एक है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये रह गई है, जो इसे बजट खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है. इसका बॉक्सी डिजाइन, 180 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV-स्टाइल लुक इसे और खास बना देते हैं. इसमें 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. वहीं CNG वेरिएंट 33 km/kg तक माइलेज देता है. इंटीरियर में 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

Maruti Suzuki Alto K10

Alto K10 भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मॉल कारों में से एक है और GST कट के बाद यह और भी किफायती हो गई है. इसकी कीमत 3.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका 1.0-लीटर K10B इंजन 67 PS की पावर देता है और CNG वेरिएंट 33.85 km/kg तक माइलेज देता है. कंपनी ने इसमें पावर विंडोज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हाई वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए हैं.

Renault Kwid

Renault Kwid उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है, जो कम कीमत में SUV जैसा लुक चाहते हैं. इसकी कीमत 4.29 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 184 मिमी का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार एक्सटीरियर डिजाइन मिलता है. Kwid में 1.0-लीटर SCe इंजन दिया गया है जो 68 PS पावर और 91 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 22 kmpl तक जाता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा और क्रूज कंट्रोल भी मिलता है.

Tata Tiago

Tata Tiago सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये रह गई है. इसमें 1.2-लीटर Revotron इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर देता है. पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. इसके माइलेज की बात करें तो यह 23–26 kmpl तक देती है. 7-इंच टचस्क्रीन, Harman Kardon साउंड सिस्टम, ESP और 4-स्टार NCAP रेटिंग के साथ Tiago एक कंप्लीट पैकेज है.

Maruti Suzuki Celerio

Maruti Celerio भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है. इसका 1.0-लीटर इंजन 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. CNG वेरिएंट 34 km/kg तक माइलेज देता है, जो इसे माइलेज के मामले में बेस्ट बनाता है. इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन, बड़ा 313 लीटर बूट स्पेस और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

