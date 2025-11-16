हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata से लेकर Renault तक, 6 एयरबैग के साथ आती हैं भारत की ये सबसे सस्ती कारें, देखें लिस्ट

Tata से लेकर Renault तक, 6 एयरबैग के साथ आती हैं भारत की ये सबसे सस्ती कारें, देखें लिस्ट

भारत में 5 लाख से कम कीमत वाली Maruti, Tata से लेकर Renault की टॉप कारें उपलब्ध हैं, जिनमें 33 किमी तक का माइलेज, 6 एयरबैग और कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. आइए इन मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

GST में कटौती के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई बजट कारें पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आपका बजट 5 लाख रुपये तक है और आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी में बेहतर हो, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. आज भारत में कई कंपनियां 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ बेहद कम कीमत में कारें दे रही हैं. इनमें Maruti, Tata और Renault जैसी कई कंपनियां शामिल हैं,आइए सस्ती और बेहतरीन कारों के बारे में जानते हैं.

Maruti Suzuki S-Presso

  • Maruti Suzuki S-Presso भारत की सबसे किफायती माइक्रो SUVs में से एक है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये रह गई है, जो इसे बजट खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है. इसका बॉक्सी डिजाइन, 180 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV-स्टाइल लुक इसे और खास बना देते हैं. इसमें 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. वहीं CNG वेरिएंट 33 km/kg तक माइलेज देता है. इंटीरियर में 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं. 

Maruti Suzuki Alto K10

  • Alto K10 भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मॉल कारों में से एक है और GST कट के बाद यह और भी किफायती हो गई है. इसकी कीमत 3.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका 1.0-लीटर K10B इंजन 67 PS की पावर देता है और CNG वेरिएंट 33.85 km/kg तक माइलेज देता है. कंपनी ने इसमें पावर विंडोज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हाई वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए हैं. 

Renault Kwid

  • Renault Kwid उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है, जो कम कीमत में SUV जैसा लुक चाहते हैं. इसकी कीमत 4.29 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 184 मिमी का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार एक्सटीरियर डिजाइन मिलता है. Kwid में 1.0-लीटर SCe इंजन दिया गया है जो 68 PS पावर और 91 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 22 kmpl तक जाता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा और क्रूज कंट्रोल भी मिलता है.

Tata Tiago

  • Tata Tiago सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये रह गई है. इसमें 1.2-लीटर Revotron इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर देता है. पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. इसके माइलेज की बात करें तो यह 23–26 kmpl तक देती है. 7-इंच टचस्क्रीन, Harman Kardon साउंड सिस्टम, ESP और 4-स्टार NCAP रेटिंग के साथ Tiago एक कंप्लीट पैकेज है. 

Maruti Suzuki Celerio

  • Maruti Celerio भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है. इसका 1.0-लीटर इंजन 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. CNG वेरिएंट 34 km/kg तक माइलेज देता है, जो इसे माइलेज के मामले में बेस्ट बनाता है. इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन, बड़ा 313 लीटर बूट स्पेस और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में पेश हुई Tata Sierra: मिलेंगे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और एडवांस फीचर्स, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 16 Nov 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Renault Maruti Auto News Airbags Low Budget Cars TATA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दक्षिण फिल्में, कोरगज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली धमाके का खौफनाक CCTV फुटेज वायरल, देखिए रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget