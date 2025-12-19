एक्सप्लोरर
Tata Sierra vs MG Hector facelift: बेस वेरिएंट में कौन सी SUV देती है ज्यादा फीचर्स? खरीदने से पहले जानें अंतर
Tata Sierra vs MG Hector बेस वेरिएंट की तुलना में Sierra करीब 50,000 सस्ती है. इसमें LED हेडलैंप, फ्लश डोर हैंडल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जबकि Hector में रियर सीट रिक्लाइन फीचर है.
हाल ही में Tata Motors ने अपनी नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा किया है. वहीं MG Motor ने Hector का एक और फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है. भले ही MG Hector facelift में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हों, लेकिन इसके बेस वेरिएंट Style को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है. अब दोनों SUVs की शुरुआती कीमत भी लगभग एक जैसी हो गई है. ऐसे में मन में सवाल आता है कि Tata Sierra और MG Hector facelift के बेस वेरिएंट में किस गाड़ी में ज्यादा काम के फीचर्स मिलते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
कीमत में कौन सी SUV है सस्ती
- कीमत की बात करें तो Tata Sierra का बेस वेरिएंट MG Hector Style से करीब 50 हजार रुपये सस्ता है. हालांकि दोनों गाड़ियों की कीमतें इंट्रोडक्टरी हैं, यानी आने वाले समय में इनमें बदलाव हो सकता है. फिर भी कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Sierra थोड़ी किफायती साबित होती है.
इंजन ऑप्शन में Sierra आगे
- MG Hector के बेस वेरिएंट में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल का विकल्प नहीं दिया गया है. वहीं Tata Sierra में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी मौजूद है. दोनों SUVs फ्रंट व्हील ड्राइव और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं. इंजन के विकल्पों के मामले में Tata Sierra ज्यादा बेहतर नजर आती है.
एक्सटीरियर में कौन दिखती है ज्यादा प्रीमियम?
- बेस वेरिएंट में Tata Sierra कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट देती है जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और फ्लश टाइप डोर हैंडल मिलते हैं, जो MG Hector में नहीं हैं. Hector में साधारण हेडलाइट और पुल टाइप हैंडल दिए गए हैं. दोनों SUVs में LED DRL मिलती है और दोनों ही 17-इंच स्टील व्हील्स के साथ आती हैं, लेकिन Hector में व्हील कवर भी दिए गए हैं. पीछे से देखने पर Sierra की कनेक्टेड LED टेललाइट इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देती है.
इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स
- दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट अंदर से काफी सिंपल हैं. किसी में भी टचस्क्रीन या स्पीकर नहीं मिलते. Tata Sierra में 4-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि MG Hector में 3.5-इंच यूनिट मिलती है. Sierra में पुश बटन स्टार्ट फीचर भी है, जो Hector में नहीं मिलता. वहीं Hector में रियर सीट रिक्लाइन का फीचर है, जो Sierra के बेस मॉडल में नहीं दिया गया है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs लगभग एक जैसी हैं. दोनों में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं. फर्क सिर्फ पार्किंग ब्रेक का है. Hector में मैनुअल हैंडब्रेक है, जबकि Sierra में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है.
