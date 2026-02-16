पिछले साल लॉन्च हुई Tata Sierra को एक लंबे इंतजार के बाद पेश किया गया. भारतीय बाजार में इस गाड़ी की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है. वैसे तो ऑटो बाजार में Tata Sierra की राइवल कई गाड़ियां हैं, लेकिन Hyundai Creta को हम इस गाड़ी का बड़ा कॉम्पिटीशन मान सकते हैं.

दूसरी ओर, Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट 20.20 लाख रुपये तक जाता है. आइए जानते हैं कि Tata Sierra की ऐसी कौन-सी खासियत है, जो Hyundai Creta में आपको नहीं मिलती?

कैसा है इंटीरियर?

टाटा सिएरा अपने प्रीमियम इंटीरियर की वजह से लॉन्च होने के बाद से ही चर्चा में है. वहीं Hyundai Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो अच्छा तो है, लेकिन Sierra जितना एडवांस नहीं लगता. Sierra के 19-इंच अलॉय व्हील भी इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं. ऐसे में बात की जाए तो Hyundai Creta की तुलना में Tata Sierra ज्यादा प्रीमियम है.

कैसी है दोनों गाड़ियों की टेक्नोलॉजी?

इंटीरियर कम्फर्ट की बात करें तो दोनों SUVs में कई बेसिक फीचर्स समान मिलते हैं, लेकिन Sierra कुछ खास फीचर्स के कारण थोड़ी आगे निकल जाती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट में एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी बनाते हैं.

Tata Sierra का डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग दिखाई देता है. इसका लुक मॉडर्न होने के साथ-साथ क्लासिक टच भी रखता है. टाटा सिएरा 6 कलर ऑप्शन्स के साथ आती है, जो इसे और खास बनाते हैं. Creta का स्टाइल शहर की ड्राइविंग और रूटीन इस्तेमाल के लिए सही लगता है, जबकि Sierra ज्यादा दमदार और क्लासी फील देती है.

