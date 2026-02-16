मॉडर्न लुक के साथ आ रही नई Hyundai Verna, कीमत से फीचर्स तक इन चीजों में होगा बदलाव

भारतीय बाजार में हुंडई अपनी नई Verna फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार के इंटीरियर की झलक पहले ही सामने आ चुकी है. नई अपडेटेड Verna में केबिन डिजाइन को पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाया गया है. सेडान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए इंटीरियर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब इंजन और कीमत लगभग एक जैसी हो, तो लोग अक्सर केबिन के लुक और फीचर्स के आधार पर फैसला करते हैं. आइए इसके डिजाइन पर नजर डालते हैं.

स्टीयरिंग व्हील में मिलेगा नया डिजाइन

नई Verna फेसलिफ्ट में स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन बदला गया है. स्पाई फोटोज में साफ दिखता है कि इसमें दो-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा, जिसका रिम गोल और डिजाइन काफी साफ-सुथरा है. इसके स्विच पतले और सिंपल रखे गए हैं, जो मॉडर्न लुक देते हैं. वहीं दूसरी ओर, Virtus और Slavia में मोटा स्टीयरिंग रिम और चौड़े स्पोक्स मिलते हैं, जो गाड़ी चलाते समय मजबूत पकड़ का फील देते हैं और स्पोर्टी लुक भी देते हैं. नई Verna का केबिन ज्यादा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जो खासकर शहर में चलाने वाले ग्राहकों को पसंद आ सकता है.

डुअल स्क्रीन और नया डैशबोर्ड लेआउट

Verna फेसलिफ्ट में एक बड़ा सिंगल ग्लास पैनल दिया जाएगा, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों शामिल होंगे. यह डिजाइन कार को प्रीमियम लुक देता है. केबिन में ब्लैक थीम के साथ रेड एक्सेंट भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे अंदर का माहौल और अट्रैक्टिव लगेगा. Virtus और Slavia में भी अच्छे तरीके से स्क्रीन को डैशबोर्ड में लगाया गया है, लेकिन Verna का नया लेआउट ज्यादा मॉडर्न दिखता है.

इंजन, कीमत और मुकाबला

इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे. साथ में मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प भी रहेगा. Verna की मौजूदा कीमत 10.80 लाख रुपये से 17.13 लाख रुपये के बीच है. नए अपडेट के बाद कीमत में 20,000 से 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. फिर भी यह Virtus और Slavia को कड़ी टक्कर दे सकती है.

