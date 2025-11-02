Tata Sierra की पहली झलक आई सामने! 25 नवंबर को होगी लॉन्च, मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

Tata Motors ने अपनी मशहूर और आइकॉनिक SUV Sierra की जबरदस्त वापसी का ऐलान कर दिया है. यह SUV एक बार फिर भारतीय सड़कों पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. नई Tata Sierra 2025 का डिजाइन पुराने क्लासिक मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे अब पूरी तरह रेट्रो और मॉडर्न स्टाइल के कॉम्बिनेशन के साथ पेश किया जाएगा. कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट 25 नवंबर 2025 तय की है, और इसके साथ ही SUV प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

कैसा है डिजाइन?

नई Tata Sierra अपने पुराने मॉडल की पहचान को बरकरार रखते हुए एक नया और आकर्षक डिजाइन लेकर आ रही है. इसमें कर्व्ड रियर विंडोज, बॉक्सी व्हील आर्चेस, और शार्प LED हेडलाइट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. SUV को मस्कुलर और प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें नए अलॉय व्हील्स और पैनोरमिक ग्लास रूफ जोड़े गए हैं.

लग्जरी और टेक्नोलॉजी से लैस इंटीरियर

अंदर से Tata Sierra 2025 का केबिन बेहद लग्जरी और टेक-लोडेड होगा. इसमें तीन बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कंपनी ने इसमें आराम और प्रीमियम एक्सपीरियंस दोनों पर फोकस किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Sierra में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (170 bhp) के अलावा डीजल वेरिएंट भी मिलने की संभावना है. इसके साथ कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी बाद में लॉन्च कर सकती है. Tata का दावा है कि यह SUV न केवल परफॉर्मेंस में दमदार होगी बल्कि बेहतर माइलेज भी देगी.

कीमत और लॉन्च डिटेल्स

कीमत की बात करें तो Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख से 20 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. इस प्राइस रेंज में यह SUV Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra Scorpio-N, और Maruti Grand Vitara जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी, Sierra की सेफ्टी, फीचर्स और डिजाइन को देखते हुए यह “वैल्यू फॉर मनी” SUV साबित हो सकती है.

