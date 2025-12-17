हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra का बड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 70 हजार से ज्यादा लोगों ने किया बुक, जानें फीचर्स

Tata Sierra का बड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 70 हजार से ज्यादा लोगों ने किया बुक, जानें फीचर्स

Tata Sierra SUV: अपने सेगमेंट में सिएरा का मुकाबला कई नई कारों से होगा, जिनमें हुंडई क्रेटा के साथ-साथ नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसी गाड़ियां शामिल हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 17 Dec 2025 04:21 PM (IST)
टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी मोस्ट-अवेटेड SUV टाटा सिएरा को लॉन्च किया था. इसके बाद कंपनी की ओर से गाड़ी की बुकिंग शुरू हुई, जिसके पहले ही सिएरा को 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिली है. Tata Sierra काफी समय से चर्चा में रहने वाली नई कारों में से एक रही है और इस कार को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अब 70,000 बुकिंग के साथ यह चर्चा लोगों के लिए रुचि में बदल गई है.

Tata Sierra का पावरट्रेन 

टाटा सिएरा तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है. इनमें पहला 1.5 लीटर Kryojet Diesel, 1.5 लीटर TGDi हाइपेरियन पेट्रोल और तीसरा 1.5 लीटर NA रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है. कुछ दिन पहले ही गाड़ी की कीमतों की घोषणा की गई है और यह कार कई वेरिएंट्स में मौजूद है. नई सिएरा एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है और भविष्य में इसमें AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) की क्षमता भी दी जा सकती है.

पावरट्रेन के मामले में भी सिएरा में बड़ा बदलाव किया गया है. खासकर पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ सिएरा अपडेटेड है. इसमें नया 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. टर्बो पेट्रोल इंजन को नए टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि NA पेट्रोल इंजन में DCA ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स? 

फीचर्स के मामले में भी सिएरा काफी आगे है और इसमें पैसेंजर के लिए एक्स्ट्रा टचस्क्रीन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. अपने सेगमेंट में सिएरा का मुकाबला कई नई कारों से होगा, जिनमें हुंडई क्रेटा के साथ-साथ नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसी गाड़ियां शामिल हैं. ज्यादा बुकिंग के चलते, जो ग्राहक अब बुकिंग करेंगे उनके लिए लंबा वेटिंग पीरियड होना तय माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि सिएरा के पेट्रोल वर्ज़न सबसे ज्यादा बिकेंगे, हालांकि डीजल वेरिएंट भी बिक्री में बड़ा योगदान देने वाला है.

Published at : 17 Dec 2025 04:21 PM (IST)
Tata Sierra SUV Tata Sierra Booking Tata Sierra Powertrain
