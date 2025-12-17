Tata Nexon से लेकर Hyundai Verna तक, ये हैं देश की सस्ती ADAS कारें, जानें कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon से लेकर Hyundai Verna तक, ये हैं देश की सस्ती ADAS कारें, जानें कीमत

India Cheapest ADAS Cars: इंडियन मार्केट में कई ऐसी किफायती कारें मौजूद हैं, जो Level-2 ADAS के साथ आती है. ये कारें सेफ होने के साथ ही कम बजट में भी हाई-टेक फीचर्स देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 17 Dec 2025 02:59 PM (IST)
भारत में आज के समय में कार खरीदते वक्त सिर्फ डिजाइन या माइलेज नहीं देखा जाता, बल्कि गाड़ी की सेफ्टी को भी सबसे ऊपर रखा जाता है. इसी सेफ्टी की लिस्ट में ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम सबसे जरूरी फीचर बन गया है. दरअसल, ये सिस्टम कार को अपने आसपास की स्थिति पहचानने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाने, लेन में रहने या टक्कर होने से बचाने जैसे काम भी कर सकता है.

इंडियन मार्केट में कई ऐसी किफायती कारें मौजूद हैं, जो Level-2 ADAS के साथ आती है. ये कारें सेफ होने के साथ ही कम बजट में भी हाई-टेक फीचर्स देती हैं. आइए इन किफायती ADAS कारों की डिटेल्स जानते हैं. 

Honda Amaze

इस लिस्ट में पहला नाम Honda Amaze का है, जो भारत में सबसे सस्ती कीमत पर Level-2 ADAS उपलब्ध कराती है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 9.15 लाख है. इसमें 1.2-लीटर i-VTEC इंजन मिलता है जो 89 बीएचपी की पावर देता है और लगभग 18.65 किमी/लीटर का माइलेज देता है. इसका Honda Sensing ADAS सूट टक्कर से बचाव, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो हाई-बीम जैसे फीचर्स देता है. फैमिली कार के तौर पर इसमें 416 लीटर का बड़ा बूट, वायरलेस कनेक्टिविटी और 6 एयरबैग इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं.

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO को ADAS के साथ 12.17 लाख में खरीदा जा सकता है. इसमें 130 पीएस वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल या 115 बीएचपी वाला डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 20 किमी/लीटर का माइलेज देता है. इसके ADAS फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्मार्ट पायलट असिस्ट शामिल हैं. इसकी 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम इसे इस सेगमेंट का पावरफुल विकल्प बनाते हैं.

Tata Nexon

Tata Nexon अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूती के लिए जानी जाती है. Level-2 ADAS के साथ इसकी कीमत 12.16 लाख से शुरू होती है. इसका 118 बीएचपी इंजन 1724 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. Nexon में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका रेड डार्क एडिशन स्पोर्टी इंटीरियर, 10.25-इंच डुअल स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा के साथ बेहद प्रीमियम फील होता है.

Honda City

Honda City लंबे समय से अपनी स्मूथ राइड क्वालिटी के लिए मशहूर है. Level-2 ADAS के साथ इसकी कीमत 12.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका 1.5-लीटर इंजन 120 बीएचपी पावर देता है और CVT के साथ 18.4 किमी/लीटर का माइलेज देता है. कोलिजन अवॉइडेंस, लेन असिस्ट और ब्लाइंड-स्पॉट सिस्टम जैसी फीचर्स इसे Long Tour के लिए बेहतर विकल्प बनाती हैं. 506 लीटर बूट स्पेस और लेदरेट सीटें इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाती हैं.

Hyundai Verna

Hyundai Verna अपनी पावरफुल 160 बीएचपी टर्बो इंजन और 20.6 किमी/लीटर के माइलेज के साथ इस लिस्ट की सबसे पावरफुल कार है. इसकी कीमत 14.35 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस जैसे Level-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं. 528 लीटर बूट, बोस साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं. इसकी 5-स्टार GNCAP रेटिंग इसकी सेफ्टी को और मजबूत बनाती है.

Published at : 17 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tata Nexon Hyundai Aura Hyundai Verna Cheapest ADAS Cars
