Tata Sierra खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए क्या कहता है 20/4/10 रूल

मोस्ट-अवेटेड Tata Sierra को पिछले साल के अंत में भारत में लॉन्च किया जा चुका है. इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बाद से ही लोगों में गाड़ी को लेकर खूब क्रेज देखने को मिल रहा है. इस गाड़ी को मॉडर्न डिजाइन, दमदार फीचर्स और किफायती कीमत में पेश किया गया है.

अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर डाउन पेमेंट और EMI पर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि यह गाड़ी खरीदने के लिए आपकी सैलरी कितनी होगी चाहिए? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

कितनी है Tata Sierra की ऑन-रोड कीमत?

सबसे पहले बात करते हैं कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है? टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है. एक्स-शोरूम कीमत में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस शामिल होते हैं. दिल्ली में इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 13.44 लाख रुपये बैठती है.

क्या है 20/4/10 रूल?

कितनी सैलरी पर आपको यह कार खरीदनी चाहिए, इसके लिए आपको फेमस रूल 20/4/10 के बारे में जानना होगा. कार खरीदने के 20/4/10 रूल की बात करें तो इसमें 20 परसेंट डाउनपेमेंट, 4 साल का लोन और EMI आपकी सैलरी की 10 परसेंट होनी चाहिए. ऐसे में इस रूल के आधार पर आप कैसे टाटा सिएरा खरीद सकते हैं. आइए जान लेते हैं.

हर महीने कितनी EMI बनेगी?

अगर आप टाटा सिएरा खरीदने के लिए 20 परसेंट डाउन पेमेंट देते हैं तो इसके लिए कम से कम 2.70 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए. डाउनपेमेंट के बाद आपका लोन अमाउंट 10.74 लाख रुपये होगा. अगर बैंक 9.5 फीसदी ब्याज दर से लोन देता है तो 4 साल के लिए आपको हर महीने 26 हजार 987 रुपये की EMI देनी होगी.

कितनी सैलरी होनी चाहिए?

20/4/10 रूल के मुताबिक, आपकी EMI आपकी महीने की सैलरी के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ऐसे में टाटा सिएरा खरीदने के लिए आपकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति महीना होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:-

Car Mileage Guide: कितनी स्पीड पर गाड़ी देती है सबसे बेहतर माइलेज? ये टिप्स जानना जरूरी