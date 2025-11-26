Tata Sierra Variants And Price: टाटा सिएरा 11.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस के साथ मार्केट में लॉन्च हो गई है. टाटा मोटर्स अपनी इस नई एसयूवी की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू करेगी. वहीं इसके एक महीने बाद 15 जनवरी, 2026 से टाटा इस नई एसयूवी को डिलीवर करना भी शुरू कर देगी. टाटा सिएरा के 24 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में लाए गए हैं. ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में आई है.

क्या है टाटा सिएरा की बुकिंग प्राइस?

टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू है. सिएरा के लॉन्च के वक्त कार कंपनी की तरफ से अभी केवल इसी बारे में जानकारी दी गई है. टाटा सिएरा की बुकिंग प्राइस रिवील नहीं हुई है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए 11,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक बुकिंग अमाउंट जमा करना हो सकता है. लेकिन अभी तक टाटा मोटर्स की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है.

Tata Sierra के 24 वेरिएंट्स

टाटा सिएरा तीन इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में आई है. इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी हैं. कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए हैं. टाटा की नई गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ भी लगा है. कई अलग-अलग फीचर्स के साथ ये एसयूवी 24 वेरिएंट्स में लाई गई है. लेकिन टाटा ने अभी सभी वेरिएंट्स की कीमत का खुलासा नहीं किया है.

टाटा सिएरा की पावर

टाटा सिएरा में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जिससे 160 PS की पावर और 255 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस इंजन के साथ में 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा है. इस नई एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है. गाड़ी में लगे इस इंजन से 106 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क मिलता है. इस कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी है, जिससे 118 PS की पावर मिलती है. इस इंजन के साथ में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन हैं.

