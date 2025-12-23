अगर आप पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं या 6 लाख रुपये के बजट में एक मजबूत और स्टाइलिश माइक्रो SUV चाहते हैं, तो Tata Punch और Hyundai Exter दो सबसे पॉपुलर विकल्प हैं. दोनों ही कारें अच्छी रोड प्रजेंस, डेली यूज के लिए सही साइज और ब्रांड के साथ आती हैं. लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से आपके लिए कौन-सी कार ज्यादा बेहतर साबित होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंजन और माइलेज में क्या है फर्क?

Tata Punch में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो बेहतर पावर और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. यह इंजन शहर और खराब सड़कों पर भी आराम से चल जाता है. कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज करीब 18.8 km प्रति लीटर है. Punch में पेट्रोल के साथ CNG का विकल्प भी मिलता है, जो कम खर्च में ज्यादा चलाने वालों के लिए अच्छा है. वहीं Hyundai Exter में 1.2 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो स्मूद ड्राइव के लिए जाना जाता है. इसका माइलेज भी लगभग Punch के बराबर है. Exter में भी अब CNG विकल्प मौजूद है, जिससे यह रोजाना इस्तेमाल के लिए किफायती बन जाती है.

फीचर्स और Comfort का एक्सपीरियंस

Tata Punch के बेस वेरिएंट में जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे रियर पार्किंग सेंसर, पावर विंडो और डिजिटल मीटर. कार का केबिन सिंपल है, लेकिन बेहतर फील देता है. Hyundai Exter में फीचर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा लगती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर सीट बेल्ट सेफ्टी और कुछ एक्स्ट्रा कंवीनियंस फीचर्स मिलते हैं, जो इसे ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं.

सेफ्टी और कीमत की तुलना

सेफ्टी के मामले में Tata Punch को बड़ी बढ़त मिलती है क्योंकि इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं. Exter में 6 एयरबैग जरूर मिलते हैं, लेकिन इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी सामने नहीं आई है. कीमत की बात करें तो दोनों कारें लगभग एक ही रेंज में आती हैं. Punch का बेस मॉडल थोड़ा सस्ता है, जबकि Exter के टॉप वेरिएंट महंगे हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: 6 एयरबैग और सनरूफ के साथ नए अवतार में आ रही Tata की ये SUV, जानें कितनी होगी कीमत