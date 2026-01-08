Tata Punch Facelift में मिलेंगे नए और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, लॉन्च से पहले वेरिएंट्स का खुलासा

टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में Tata Punch Facelift को 13 जनवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके वेरिएंट्स और फीचर्स की डिटेल्स शेयर कर दी है. नई पंच फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और फीचर-लोडेड होगी. यह कार कुल 6 वेरिएंट्स में आएगी, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+S शामिल हैं. हर वेरिएंट में ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से फीचर्स दिए गए हैं.

Tata Punch Smart में मिलेंगे जरूरी सेफ्टी फीचर्स

Tata Punch Facelift के Smart वेरिएंट में अब 6 एयरबैग दिए जाएंगे, जिससे सेफ्टी काफी बेहतर हो जाएगी. इसके अलावा इसमें LED हेडलाइट्स, नया स्टीयरिंग व्हील, ईको और सिटी ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिमोट कीलेस एंट्री और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा. यह वेरिएंट बेस होने के बावजूद सेफ्टी के मामले में मजबूत रहेगा.

Pure और Pure+ वेरिएंट में बढ़ा कंफर्ट

Pure वेरिएंट में रियर AC वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर डिफॉगर और आर्मरेस्ट के साथ सेंटर कंसोल दिया गया है. वहीं Pure+ वेरिएंट में 20.32 सेमी का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल और USB टाइप-C चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Adventure वेरिएंट में टेक्नोलॉजी का तड़का

Adventure वेरिएंट उन लोगों के लिए है, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहते हैं. इसमें 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Accomplished वेरिएंट में 16-इंच अलॉय व्हील्स, बड़ा 26.03 सेमी टचस्क्रीन, LED DRLs और बेहतर सीट कम्फर्ट मिलेगा. वहीं टॉप वेरिएंट Accomplished+S में इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM और iRA कनेक्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tata Punch Facelift में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मौजूदा मॉडल में भी है. इसके साथ ही अब टर्बो पेट्रोल इंजन का नया विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस और बेहतर होगी. नई Tata Punch Facelift अब ज्यादा सेफ्टी, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में यह कार पहले से ज्यादा मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी.

