हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch Facelift में मिलेंगे नए और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, लॉन्च से पहले वेरिएंट्स का खुलासा

Tata Punch Facelift में मिलेंगे नए और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, लॉन्च से पहले वेरिएंट्स का खुलासा

Tata Punch Facelift 13 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रही है. 6 वेरिएंट्स में आने वाली इस SUV में अब ज्यादा सेफ्टी और नए फीचर्स मिलेंगे. आइए इसके वेरिएंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में Tata Punch Facelift को 13 जनवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके वेरिएंट्स और फीचर्स की डिटेल्स शेयर कर दी है. नई पंच फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और फीचर-लोडेड होगी. यह कार कुल 6 वेरिएंट्स में आएगी, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+S शामिल हैं. हर वेरिएंट में ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से फीचर्स दिए गए हैं.

Tata Punch Smart में मिलेंगे जरूरी सेफ्टी फीचर्स

  • Tata Punch Facelift के Smart वेरिएंट में अब 6 एयरबैग दिए जाएंगे, जिससे सेफ्टी काफी बेहतर हो जाएगी. इसके अलावा इसमें LED हेडलाइट्स, नया स्टीयरिंग व्हील, ईको और सिटी ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिमोट कीलेस एंट्री और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा. यह वेरिएंट बेस होने के बावजूद सेफ्टी के मामले में मजबूत रहेगा.

Pure और Pure+ वेरिएंट में बढ़ा कंफर्ट

  • Pure वेरिएंट में रियर AC वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर डिफॉगर और आर्मरेस्ट के साथ सेंटर कंसोल दिया गया है. वहीं Pure+ वेरिएंट में 20.32 सेमी का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल और USB टाइप-C चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Adventure वेरिएंट में टेक्नोलॉजी का तड़का

  • Adventure वेरिएंट उन लोगों के लिए है, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहते हैं. इसमें 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Accomplished वेरिएंट में 16-इंच अलॉय व्हील्स, बड़ा 26.03 सेमी टचस्क्रीन, LED DRLs और बेहतर सीट कम्फर्ट मिलेगा. वहीं टॉप वेरिएंट Accomplished+S में इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM और iRA कनेक्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Tata Punch Facelift में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मौजूदा मॉडल में भी है. इसके साथ ही अब टर्बो पेट्रोल इंजन का नया विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस और बेहतर होगी. नई Tata Punch Facelift अब ज्यादा सेफ्टी, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में यह कार पहले से ज्यादा मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

Published at : 08 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Auto News Tata Punch Facelift Tata Punch Variants Tata Punch New Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate Row: तुर्कमान हिंसा को लेकर आई अभी की बड़ी खबर । Faiz-E-Ilahi । Breaking News
ज्यादा Profit,फिर भी कम Dividend? RBI का Master Plan | Paisa Live
Delhi Bulldozer Action: CCTV से शुरू हुई पत्थरबाजों की तलाश, मची अफरा तफरी ! | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: Delhi के तुर्कमान गेट इलाके में फिर गरजा बुलडोजर | Turkman Gate
Delhi Vidhansabha में Atishi के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सिख गुरू के अपमान का लगा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
बॉलीवुड
‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज
‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज
शिक्षा
अचानक रद्द हुई अनुमति! चार महीने पहले मिली थी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
अचानक रद्द हुई अनुमति! चार महीने पहले मिली थी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
ट्रेंडिंग
मेहनत, मजदूरी और मजबूरी... खिलौने बेचते बाप के पैर पकड़ सो गया मासूम, वीडियो देख इंटरनेट हुआ इमोशनल
मेहनत, मजदूरी और मजबूरी... खिलौने बेचते बाप के पैर पकड़ सो गया मासूम, वीडियो देख इंटरनेट हुआ इमोशनल
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget