नई Tata Punch से लेकर Mahindra Thar तक, जल्द लॉन्च होगी ये नई SUVs, जानें डिटेल्स

भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसी वजह से निर्माता कंपनियां समय-समय पर अपने पॉपुलर मॉडलों को अपडेट करती रहती हैं. इस साल भी कई फेसलिफ्ट SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और अपडेटेड इंटीरियर देखने को मिलेंगे. आइए जानते टॉप 3 फेसलिफ्ट SUVs के बारे में हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

Mahindra Thar 3-Door फेसलिफ्ट

Mahindra Thar 3-Door फेसलिफ्ट सबसे पहले लॉन्च होगी. इसमें थार रॉक्स से प्रेरित डिजाइन बदलाव किए जाएंगे. कंपनी इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स जोड़ेगी, जिससे यह और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी. हालांकि, पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा. यह SUV पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ ही उपलब्ध रहेगी.

Tata Punch फेसलिफ्ट

Mahindra Thar के बाद Tata Punch फेसलिफ्ट लॉन्च होगी, ये कार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है. इसमें नया डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है. यह फेसलिफ्ट मॉडल काफी हद तक Punch EV से प्रेरित होगा. इंजन लाइनअप में बदलाव की संभावना नहीं है और इसमें पेट्रोल और CNG वेरिएंट पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे.

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट

बता दें कि Skoda Kushaq फेसलिफ्ट तीसरी बड़ी लॉन्च होगी. इस SUV में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. खासतौर पर फीचर्स लिस्ट में नए एडिशन होंगे, जिनमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसी हाई-टेक सुविधाएं शामिल हो सकती हैं. इंजन की बात करें तो इसमें वही TSI यूनिट्स रहेंगे, जिन्हें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा.





अगर आप इस साल SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो 2025 आपके लिए खास रहेगा. Mahindra Thar 3-Door, Tata Punch और Skoda Kushaq फेसलिफ्ट जैसी अपडेटेड SUVs नए डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही हैं. इनमें से हर मॉडल अपनी कैटेगरी में बेस्ट-सेलर है और इनके अपडेट्स इन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे.

ये भी पढ़ें: Asia Cup 2025 फाइनल के हीरो तिलक वर्मा इन लग्जरी कारों के हैं शौकीन, हाल ही में पिता को गिफ्ट की थी EV