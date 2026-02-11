नई Punch EV से लेकर Scorpio N तक, 2026 में कार बाजार में दिखेंगे ये बड़े बदलाव

अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. साल 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई नई कारें और SUVs लॉन्च होंगी, वहीं कई पॉपुलर मॉडल्स को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलने वाला है. Mahindra Scorpio N, Hyundai Verna, Exter, Tata Punch EV, Skoda Kushaq, Slavia और Maruti Brezza जैसी मशहूर गाड़ियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनियां डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बैटरी और सेफ्टी पर भी खास ध्यान दे रही हैं.

Tata Punch EV फेसलिफ्ट में मिलेगी बड़ी बैटरी

Tata Motors 20 फरवरी को अपडेटेड Punch EV लॉन्च कर सकती है. सबसे बड़ा बदलाव इसमें 45kWh की बड़ी बैटरी का हो सकता है, जो Nexon EV से ली जा सकती है. इस बैटरी के साथ Punch EV की रेंज एक बार चार्ज करने पर 450 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा मौजूदा 25kWh और 35kWh बैटरी ऑप्शन भी जारी रहने की उम्मीद है. फीचर्स में बड़ा टचस्क्रीन, बेहतर सीट कवर, प्रीमियम साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे अपडेट मिल सकते हैं.

Scorpio N को मिलेगा नया लुक

Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और इसके 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की संभावना है. SUV को नया फ्रंट डिजाइन मिल सकता है, जिससे इसका लुक और ज्यादा दमदार होगा. इंटीरियर में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

Skoda Kushaq और Slavia में भी मिलेंगे अपडेट

Skoda मार्च 2026 में अपडेटेड Kushaq लॉन्च कर सकती है, जिसके बाद Slavia फेसलिफ्ट आएगी. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन Kushaq में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा नए कलर ऑप्शन, पैनोरमिक सनरूफ और अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.

Verna, Exter और Maruti Brezza भी होंगी अपडेट

Hyundai Verna फेसलिफ्ट में नया ग्लोबल डिजाइन और बेहतर इंटीरियर मिल सकता है, जबकि Exter में नई ग्रिल और बंपर के साथ नए वेरिएंट जोड़े जा सकते हैं. वहीं Maruti Brezza में लेवल-2 ADAS, अंडरबॉडी CNG टैंक और हल्के डिजाइन बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

