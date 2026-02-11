हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनई Punch EV से लेकर Scorpio N तक, 2026 में कार बाजार में दिखेंगे ये बड़े बदलाव

नई Punch EV से लेकर Scorpio N तक, 2026 में कार बाजार में दिखेंगे ये बड़े बदलाव

2026 में Tata Punch EV से लेकर Mahindra Scorpio N तक कई पॉपुलर कारें और SUVs अपडेट होने जा रही है. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन गाड़ियों में नया क्या मिलेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. साल 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई नई कारें और SUVs लॉन्च होंगी, वहीं कई पॉपुलर मॉडल्स को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलने वाला है. Mahindra Scorpio N, Hyundai Verna, Exter, Tata Punch EV, Skoda Kushaq, Slavia और Maruti Brezza जैसी मशहूर गाड़ियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनियां डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बैटरी और सेफ्टी पर भी खास ध्यान दे रही हैं.

Tata Punch EV फेसलिफ्ट में मिलेगी बड़ी बैटरी

Tata Motors 20 फरवरी को अपडेटेड Punch EV लॉन्च कर सकती है. सबसे बड़ा बदलाव इसमें 45kWh की बड़ी बैटरी का हो सकता है, जो Nexon EV से ली जा सकती है. इस बैटरी के साथ Punch EV की रेंज एक बार चार्ज करने पर 450 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा मौजूदा 25kWh और 35kWh बैटरी ऑप्शन भी जारी रहने की उम्मीद है. फीचर्स में बड़ा टचस्क्रीन, बेहतर सीट कवर, प्रीमियम साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे अपडेट मिल सकते हैं.

Scorpio N को मिलेगा नया लुक

Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और इसके 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की संभावना है. SUV को नया फ्रंट डिजाइन मिल सकता है, जिससे इसका लुक और ज्यादा दमदार होगा. इंटीरियर में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

Skoda Kushaq और Slavia में भी मिलेंगे अपडेट

Skoda मार्च 2026 में अपडेटेड Kushaq लॉन्च कर सकती है, जिसके बाद Slavia फेसलिफ्ट आएगी. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन Kushaq में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा नए कलर ऑप्शन, पैनोरमिक सनरूफ और अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.

Verna, Exter और Maruti Brezza भी होंगी अपडेट

Hyundai Verna फेसलिफ्ट में नया ग्लोबल डिजाइन और बेहतर इंटीरियर मिल सकता है, जबकि Exter में नई ग्रिल और बंपर के साथ नए वेरिएंट जोड़े जा सकते हैं. वहीं Maruti Brezza में लेवल-2 ADAS, अंडरबॉडी CNG टैंक और हल्के डिजाइन बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Car Mileage Guide: कितनी स्पीड पर गाड़ी देती है सबसे बेहतर माइलेज? ये टिप्स जानना जरूरी 

Published at : 11 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Tata Punch EV Facelift Mahindra Scorpio N Facelift Upcoming Cars 2026 2026 Car Facelift India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: मुर्शिदाबाद में दिखेगी बाबरी मस्जिद की झलक; आज से शुरू होगा निर्माण
Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget