हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon या Skoda Kylaq: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन सी SUV है आपके लिए बेस्ट?

Tata Nexon या Skoda Kylaq: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन सी SUV है आपके लिए बेस्ट?

Tata Nexon Vs Skoda Kylaq: सेफ्टी फीचर्स में Tata Nexon और Skoda Kylaq दोनों ही कारें मजबूत दावेदार हैं. आइए जानें इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर विकल्प है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और लगभग हर कंपनी इसमें अपने प्रोडक्ट लेकर आई है. इस मुकाबले में Tata Nexon और Skoda Kylaq दो बड़े नाम हैं. दोनों ही SUV ग्राहकों के लिए दमदार इंजन, एडवांस फीचर्स और किफायती कीमतों के साथ आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. आइए विस्तार से इन कारों के इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

Tata Nexon Vs Skoda Kylaq इंजन

  • टाटा नेक्सॉन को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया जाता है. इसका 1.2 लीटर CNG इंजन 73.5 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. वहीं इसका पेट्रोल इंजन 88.2 पीएस पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर क्षमता वाला यह इंजन 84.5 पीएस पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं. दूसरी तरफ, स्कोडा कायक में 1.0 लीटर का TSI इंजन दिया गया है. यह इंजन 85 किलोवाट की पावर और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है.

फीचर्स में कौन आगे?

  • फीचर्स की बात करें तो Tata Nexon में शार्क फिन एंटीना, बाई-फंक्शन फुल LED हेडलाइट्स, LED DRLs, रूफ रेल्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं. इसके अलावा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरीफायर, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. वहीं Skoda Kylaq भी पीछे नहीं है. इसमें शाइनी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं. इसके अलावा इसमें बड़ा डिजिटल क्लस्टर, 25.6 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलैस चार्जिंग और प्रैक्टिकल फीचर्स जैसे ट्रंक में थ्री किलो हुक भी शामिल हैं.

Tata Nexon Vs Skoda Kylaq सुरक्षा

  • सेफ्टी फीचर्स में भी Tata Nexon और Skoda Kylaq दोनों ही कारें मजबूत दावेदार हैं. Nexon में ABS, EBD, छह एयरबैग्स, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS और पार्किंग सेंसर जैसी कई जरूरी सुविधाएं दी गई हैं. वहीं Skoda Kylaq सेफ्टी के मामले में और आगे निकलती है क्योंकि इसमें 25 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इनमें 6एयरबैग्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और मल्टी-कॉलिजन ब्रेकिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

Tata Nexon Vs Skoda Kylaq कीमत

  • कीमत की बात करें तो Tata Nexon ज्यादा किफायती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख से शुरू होकर 14.05 लाख तक जाती है. वहीं Skoda Kylaq की कीमत 7.54 लाख से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 12.79 लाख तक जाती है.

कौन सी SUV है बेहतर?

  • अगर आपका बजट कम है और आप एक किफायती, मल्टी-इंजन विकल्प वाली SUV चाहते हैं, तो Tata Nexon आपके लिए बेहतर साबित होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, इंटरनेशनल फील और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं तो Skoda Kylaq एक मजबूत विकल्प है. दोनों ही SUVs अपने-अपने सेगमेंट में बेहतर पैकेज ऑफर करती हैं.

Published at : 28 Sep 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Compact SUV Skoda Kylaq Tata Nexon Vs Skoda Kylaq
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
Mughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
