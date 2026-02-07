टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह 9 फरवरी 2026 से तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित पनापक्कम प्लांट में जगुआर लैंड रोवर यानी JLR की कारों की असेंबली शुरू करेगी. यह फैसला भारत में लग्जरी कारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस प्लांट पर करीब 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो टाटा मोटर्स की भविष्य की बड़ी योजना को दिखाता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

पनापक्कम प्लांट की क्षमता और रोजगार

इस फैक्ट्री की घोषणा साल 2024 में की गई थी और इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 2.5 लाख गाड़ियों की होगी. जब यह प्लांट पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा, तब यहां 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. फिलहाल भारत में प्रीमियम और लग्जरी कारों की मांग ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ती डिमांड और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह फैक्ट्री एक मजबूत आधार साबित होगी.

कौन-सी कारें बन सकती हैं भारत में?

टाटा मोटर्स ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि पनापक्कम प्लांट में JLR की कौन-सी गाड़ियां बनाई जाएंगी. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेंज रोवर एवोक पहली कार हो सकती है जिसकी असेंबली यहां शुरू होगी. आगे चलकर इस प्लांट में JLR के अन्य मॉडल भी बनाए जा सकते हैं. खास बात यह है कि यहां इलेक्ट्रिक कार बनाने की भी सुविधा है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि भविष्य में JLR की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी भारत में बन सकती हैं.

लग्जरी सेगमेंट और एक्सपोर्ट पर नजर

अभी टाटा मोटर्स पुणे प्लांट में CKD तरीके से JLR कारों की असेंबली करती है. चेन्नई प्लांट की शुरुआत से कंपनी देश में लग्जरी कारों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है. साथ ही, टाटा मोटर्स भारत से अमेरिका में JLR कारों के निर्यात की संभावना भी देख रही है, ताकि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का फायदा उठाया जा सके. बता दें कि पनापक्कम प्लांट में JLR कारों की असेंबली शुरू होना भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

