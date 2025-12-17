Tata Motors ने पूरा किया वादा, महिला क्रिकेट टीम को गिफ्ट की Sierra SUV, जानें कीमत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत के बाद Tata Motors ने उन्हें खास तोहफा दिया है. कंपनी ने टीम की हर खिलाड़ी को नई Tata Sierra SUV गिफ्ट की है. यह SUV कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई थी और अब धीरे-धीरे डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हुई है. Tata Motors का यह कदम महिला खिलाड़ियों को सम्मान देने और उनकी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के तौर पर देखा जा रहा है. आइए इस नई SUV के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

जनवरी 2026 में मिलेंगी गाड़ियों की चाबी

Tata Motors के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने हाल ही में हुई बातचीत में बताया कि दिसंबर महीने में महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया जाएगा. इसके बाद जनवरी में सभी खिलाड़ियों को उनकी Tata Sierra SUV की चाबियां ऑफिशियली सौंपी जाएंगी. दरअसल, Tata Sierra भारतीय कार बाजार में एक ऐतिहासिक नाम रहा है. यह भारत की पहली मेड-इन-इंडिया SUV मानी जाती है. पिछले कई सालों से इस नाम की वापसी का इंतजार किया जा रहा था. नई Tata Sierra को हाल ही में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. ग्राहक इसे नजदीकी डीलरशिप या कंपनी की वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं.

नई Sierra का डिजाइन पूरी तरह नया

नई Tata Sierra पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग है. नाम के अलावा इसमें पुरानी Sierra जैसा कुछ भी नहीं रखा गया है. यह SUV नए ARGOS प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसका डिजाइन बॉक्सी रखा गया है, जिसमें स्लीक LED हेडलैंप दिए गए हैं जो फ्रंट ग्रिल का हिस्सा जैसे लगते हैं. सामने की तरफ LED DRLs और वेलकम लाइट बार इसे दमदार और प्रीमियम लुक देते हैं. गाड़ी के निचले हिस्से में ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग दी गई है.

पुरानी Sierra की याद दिलाती खास Window

नई Sierra के साइड प्रोफाइल में पीछे की खिड़कियां और छत को काले रंग में रखा गया है. यह डिजाइन जानबूझकर पुरानी Tata Sierra की सिग्नेचर Alpine विंडो की याद दिलाने के लिए दिया गया है. इसके अलावा यह अपने सेगमेंट की पहली ICE SUV है, जिसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है.

फीचर्स में है सेगमेंट-लीडर SUV

Tata Sierra में इस सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके केबिन में नया डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें फ्लोटिंग टाइप सेंटर कंसोल और डोर आर्मरेस्ट शामिल हैं. SUV में सीट वेंटिलेशन, लेवल-2 ADAS, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और छह एयरबैग जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प

नई Tata Sierra तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 108 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन मैनुअल और DCA गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी है, जो 160 PS की पावर और 255 Nm का टॉर्क देता है और यह सिर्फ 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ आता है. डीजल पसंद करने वालों के लिए 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 116 BHP की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

Tata Sierra की कीमत

बता दें कि Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख एक्स-शोरूम रखी गई है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 21.29 लाख एक्स-शोरूम तक जाती है.