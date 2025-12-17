नई कारों की बिक्री में Tata, Hyundai और Maruti Suzuki का जलवा, SUV बनी पहली पसंद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनई कारों की बिक्री में Tata, Hyundai और Maruti Suzuki का जलवा, SUV बनी पहली पसंद

भारत में नई कारों की बिक्री में Tata, Hyundai और Maruti Suzuki का दबदबा बना हुआ है. Nexon, Creta और Dzire जैसी कारें टॉप सेलर बनी हुई हैं. आइए इनके सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में नई कारों की बिक्री में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. Tata Motors, Hyundai और Maruti Suzuki इस समय बाजार में सबसे आगे चल रहे हैं. GST में कटौती के बाद कारों की कीमतें ज्यादा आकर्षक हो गई हैं, जिससे ग्राहक बड़ी संख्या में शोरूम पहुंच रहे हैं. इस बढ़ती मांग का सबसे ज्यादा फायदा Tata Motors को मिला है, जिसकी Nexon इस समय देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है.

Tata Nexon बनी भारत की नंबर वन कार

  • Tata Nexon ने बिक्री के मामले में सभी कारों को पीछे छोड़ दिया है. नवंबर महीने में Nexon की 22,434 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई. यह साफ दिखाता है कि अब ग्राहक सिर्फ छोटी और सस्ती कारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फीचर्स और सेफ्टी वाली SUVs को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. Tata की Punch भी अच्छी बिक्री कर रही है और नवंबर में इसकी 18,753 यूनिट्स बिकीं.

Maruti Suzuki के कई मॉडल टॉप 10 में शामिल

  • Maruti Suzuki की बात करें तो कंपनी के सबसे ज्यादा मॉडल टॉप 10 की लिस्ट में नजर आते हैं. Maruti Dzire नवंबर में 21,082 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. इसके अलावा Swift की 19,733 यूनिट्स बिकीं. Fronx, WagonR, Brezza और Ertiga जैसे मॉडल भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं. Dzire इस समय भारत की एकमात्र सेडान है जो लगातार अच्छे नंबर हासिल कर रही है.

Hyundai Creta SUV सेगमेंट में आगे

  • Hyundai के लिए Creta सबसे मजबूत मॉडल बनी हुई है. नवंबर महीने में Creta की 17,344 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. Creta की लगातार अच्छी बिक्री यह दिखाती है कि मिड-साइज SUV सेगमेंट में Hyundai की पकड़ अभी भी मजबूत है.

Mahindra Scorpio की टॉप 10 में एंट्री

  • Mahindra की तरफ से Scorpio एकमात्र कार है जिसने टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है. यह SUV लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है और आज भी इसकी मांग बनी हुई है. Tata और Mahindra दोनों ब्रांड्स टॉप 5 में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जबकि Hyundai इसके बाद आती है.

SUV की बढ़ती डिमांड

दरअसल, इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है. Nexon, Punch, Creta और Scorpio जैसी गाड़ियां यह दिखाती हैं कि ग्राहक अब ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं. वहीं Maruti Suzuki के पास 10 लाख रुपये से कम कीमत में सबसे ज्यादा विकल्प मौजूद हैं और लगभग सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

Published at : 17 Dec 2025 02:35 PM (IST)
