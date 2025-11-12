Tata Curvv EV की कीमत में बड़ा बदलाव, SUV में नए स्टाइलिश फीचर्स किए गए शामिल

Tata Curvv New Features: टाटा मोटर्स ने कर्व एसयूवी कूप रेंज में कई बड़े बदलाव किए हैं. टाटा ने अपनी इस कार में कंफर्ट से जुड़े और भी फीचर्स को शामिल किया है. ये बदलाव टाटा कर्व (Tata Curvv) के पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स तीनों में किया गया है. टाटा कर्व में इस अपडेट के साथ ही केबिन स्पेस और कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. हालांकि गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स और परफॉर्मेंस को पहले की तरह ही रखा गया है.

टाटा कर्व के फीचर्स में सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी के केबिन को और भी प्रीमियम और स्पेशियस बनाया गया है. इस गाड़ी में पेसिव वेंटिलेशन के साथ R-कंफर्ट सीट दी गई हैं. गाड़ी में व्हाइट कार्बन-फाइबर-स्टाइल डैशबोर्ड इंसर्ट किया गया है. लग्जरी गाड़ियों की तरह टाटा कर्व ईवी में पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए प्योर कंफर्ट फुटरेस्ट और ErgoWing हेडरेस्ट दिया गया है.

कितनी बदल गई Tata Curvv की कीमत?

टाटा कर्व में इन सभी नए फीचर्स के साथ मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की कीमत में भी बदलाव किया गया है. टाटा कर्व में ICE वेरिएंट्स के Accomplished persona वेरिएंट की शुरुआती कीमत 14.55 लाख रुपये है. वहीं टाटा कर्व ईवी में Accomplished और Empowered persona वेरिएंट की कीमत 18.49 लाख रुपये से शुरू है.

टाटा कर्व के सेफ्टी फीचर्स

टाटा को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है. इस एसयूवी में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Level-2 ADAS) दिया है. टाटा ने अपनी इस कार में ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन पर फोकस बनाए रखा है, जिससे ये इस गाड़ी को और भी सेफ बनाता है. टाटा कर्व में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसके साथ ही गाड़ी में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी लगे हैं. गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी लगे मिलते हैं. ये कार ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर के साथ भी आती है. इस गाड़ी में 360-डिग्री 3D सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम दिया है.

यह भी पढ़ें

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज