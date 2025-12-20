साल के अंत में इन 4 गाड़ियों पर मिल रहा 2.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, जानिए कीमत

ऑटोमोबाइल बाजार में 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है. इसके साथ ही कंपनियां पुराने मॉडल्स का स्टॉक क्लियर करने में जुट गई हैं. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है क्योंकि इन गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि इनमें किसी भी तरह का वेटिंग पीरियड भी नहीं है. आइए जानते हैं कि किस SUV पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

Skoda Kushaq

स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च हो सकता है. इससे पहले कंपनी मौजूदा मॉडल पर शानदार डिस्काउंट दे रही है. कुशाक पर करीब 2.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. वहीं स्कोडा की ओर से 3.25 लाख रुपये के डिस्काउंट का दावा किया जा रहा है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 10.61 लाख रुपये से शुरू होती है.

Mahindra XUV700

महिंद्रा ने XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन को टीज कर दिया है. इस गाड़ी को XUV 7XO के नाम से 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इससे पहले आउटगोइंग XUV700 पर डीलर स्तर पर करीब 80 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. Mahindra XUV700 की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Punch

टाटा मोटर्स काफी समय से पंच फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रही है. इस माइक्रो SUV को 2026 में अपडेट दिया जा सकता है. ऐसे में फेसलिफ्ट से पहले पंच पर करीब 80 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख से 9.30 लाख रुपये के बीच है.

Kia Seltos

किआ अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन को साल 2026 में लॉन्च करने जा रही है. मौजूदा सेल्टोस पर कंपनी 1.60 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इसमें 40 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है. इस गाड़ी की कीमत 10.79 लाख से शुरू होकर 19.81 लाख रुपये तक जाती है.

