गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सिस्टम: अब ड्राइवर को नींद आते ही मिलेगा अलर्ट, हादसे होंगे कम

भारत में सड़क हादसों की एक बड़ी वजह ड्राइविंग करते समय नींद आना है. अक्सर लोग लंबी दूरी तय करते समय थक जाते हैं और उन्हें झपकी आने लगती है. कई बार ड्राइवर को पता भी नहीं चलता और वह कुछ सेकंड के लिए सो जाता है. ऐसे में गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और बड़ा हादसा हो सकता है. इस समस्या को लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके कारण हर साल कई जानें जाती हैं. खासकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जहां गाड़ियां तेज रफ्तार में चलती हैं, वहां यह खतरा और भी बढ़ जाता है. लंबे समय तक एक जैसी सड़क देखने से दिमाग भी सुस्त हो जाता है, जिससे ध्यान कम हो जाता है और ड्राइवर गलती कर सकता है.

रंबल स्ट्रिप्स से तुरंत होगा अलर्ट

दरअसल, इस समस्या को दूर करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. सड़क के किनारे रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं. ये ऐसी लाइनें होती हैं, जिन पर अगर गाड़ी चढ़ती है तो तेज आवाज और हल्का झटका महसूस होता है. इससे ड्राइवर तुरंत जाग जाता है और सतर्क हो जाता है. यह तरीका बहुत आसान है, लेकिन काफी असरदार माना जाता है. इससे ड्राइवर को तुरंत एहसास हो जाता है कि गाड़ी रास्ते से हट रही है और वह तुरंत उसे सही दिशा में ले आता है. इस तरह छोटे-छोटे संकेत बड़े हादसों को रोकने में मदद करते हैं.

AI टेक्नोलॉजी से होगी हर गतिविधि पर नजर

गंगा एक्सप्रेसवे पर सिर्फ रंबल स्ट्रिप्स ही नहीं, बल्कि AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. हाई क्वालिटी कैमरों के जरिए पूरे रास्ते पर नजर रखी जाएगी. यह सिस्टम किसी भी अजीब हरकत को तुरंत पहचान सकता है, जैसे गलत दिशा में गाड़ी चलाना या अचानक रुकना. जैसे ही कोई खतरा दिखाई देता है, कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिल जाती है. इससे पुलिस और मदद करने वाली टीम जल्दी पहुंच सकती है. समय के साथ यह सिस्टम डेटा इकट्ठा करेगा और यह समझने में मदद करेगा कि कहां ज्यादा हादसे होते हैं, ताकि आगे सुधार किया जा सके.

एक्सप्रेसवे की खास सुविधा

गंगा एक्सप्रेसवे की एक और खास बात इसका एयर स्ट्रिप है. यह सड़क का एक सीधा हिस्सा है, जहां जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज उतर सकते हैं. इसका उपयोग आपात स्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदा या किसी बड़ी जरूरत के समय किया जा सकता है. इससे राहत कार्य तेजी से किए जा सकते हैं. यह सुविधा इस एक्सप्रेसवे को और भी खास बनाती है और देश की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए फायदेमंद है.

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