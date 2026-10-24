Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

जब भी हम बेहद ही लग्जरी और बेहतरीन डिजाइन कार की बात करते हैं तो उसमें रोल्स-रॉयस का नाम न आये ऐसा हो नहीं सकता है. क्योंकि रोल्स-रॉयस बेहद ही लग्जरी कार होती हैं और इन्हें बहुत कम ही लोग खरीद पाते हैं. रोल्स-रॉयस के कई मॉडल इंडिया में पहले से धमाका मचा रहे हैं और अब खबर आ रही है कि कंपनी भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी बेहद लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कूपे का Rolls-Royce Spectre Series II लॉन्च करने जा रही है.

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया है. दुनिया भर के ऑटोमोबाइल बाजार में इस कार के नए लुक को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. तो चलिए जानतें इस खबर में रोल्स-रॉयस की नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की सभी जरूरी डिटेल्स के बारे में.

बेहतरीन ड्राइविंग रेंज

आपको बता दें कि रोल्स-रॉयस की इस नई स्पेक्ट्रे सीरीज II में कंपनी ने परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में पहले से ज्यादा सुधार किए हैं. क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बेहतर बैटरी मैनेजमेंट और एडवांस आर्किटेक्चर के साथ आएगी. इसके ओरिजिनल मॉडल में 102 kWh का बैटरी पैक मिलता था.

लेकिन नए सीरीज II मॉडल में इसे और अधिक ऑप्टिमाइज़ किया गया है जिससे इसकी ड्राइविंग रेंज में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है. पहले पुराना मॉडल सिंगल चार्ज में लगभग 530 किलोमीटर तक की WLTP रेंज देता था. वहीं इस नए अपडेटेड वर्जन के और भी ज्यादा बेहतर रेंज देने की उम्मीद जताई जा रही है.

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डिजाइन भी बेहद शानदार

जबकि लुक और डिजाइन के मामले में रोल्स-रॉयस की गाड़ियां हमेशा से ही सड़क पर अपनी एक अलग पहचान बनाती आईं हैं. जबकि Spectre Series II इस मामले में एक कदम और आगे है. क्योंकि इसके फ्रंट में कंपनी की सिग्नेचर पैंथेरियन ग्रिल दी गई है. जो रात के समय रोशन होकर इसके लुक में चार चांद लगा देती है. गाड़ी के स्लीक और शार्प एलईडी डीआरएल के साथ डीप-सेट हेडलाइट्स इसे एक बेहद आक्रामक और रॉयल फेस देती हैं.

वहीं इसका स्लोपिंग रूफलाइन और कूपे डिजाइन एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करता है. जिससे हाई स्पीड में भी गाड़ी पूरी तरह स्थिर रहती है. जबकि बड़े अलॉय व्हील्स और शानदार बॉडी पैनल्स इस इलेक्ट्रिक कूपे को दूर से ही बेहद प्रीमियम और आकर्षक बनाते हैं.

कार का इंटीरियर बना है आलीशान

रोल्स-रॉयस कंपनियों की गाड़ियों के केबिन अंदर से फाइव स्टार होटल से कम नहीं होते हैं. कुछ ऐसा ही इस. नई इलेक्ट्रिक कार में भी देखने को मिला है. क्योंकि कार में बैठने वाले यात्रियों के लिए बेहतरीन लेदर अपहोल्स्ट्री, कस्टमाइज्ड वुडन फिनिश और कंपनी की मशहूर स्टारलाईट हेडलाइनर छत मिलती है.

जबकि कार के डैशबोर्ड पर आधुनिक तकनीक से लैस कई डिजिटल स्क्रीन और इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए गए हैं जो कनेक्टिविटी के सभी आधुनिक फीचर्स को सपोर्ट करते हैं. वहीं इसके अलावा आरामदायक, वेंटिलेटर और मसाज करने वाली सीट्स इस लंबी यात्रा को बेहद आरामदायक बनाती हैं.

भारत में कबतक होगी लॉन्च?

बता दें कि कंपनी के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस शानदार Spectre Series II को भारतीय बाजार में दिसंबर 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है. इसके साथ ही कंपनी देश में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए साल 2027 की पहली तिमाही में दिल्ली में अपने नए और भव्य शोरूम को भी दोबारा खोलने की योजना बना रही है.

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