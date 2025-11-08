एक्सप्लोरर
Hero-Honda और TVS की मौज, तो Ola को बड़ा झटका, देखें अक्टूबर 2025 की टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट
अक्टूबर 2025 में भारतीय टू-व्हीलर मार्केट ने 51% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज कीहै. हीरो, होंडा और टीवीएस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया जबकि Ola Electric 9वें स्थान पर फिसल गई. आइए विस्तार से जानते हैं.
भारत का टू-व्हीलर बाजार हमेशा से सबसे बड़ा ऑटो सेगमेंट रहा है. गांव से लेकर शहर तक, हर घर में बाइक या स्कूटर जरूरत बन चुके हैं. अक्टूबर 2025 का महीना टू-व्हीलर कंपनियों के लिए बेहद खास रहा. फेस्टिव सीजन की वजह से बिक्री में बड़ी उछाल देखने को मिली और इंडस्ट्री ने नई ऊंचाइयों को छू लिया. आइए विस्तार से जानते हैं.
फेस्टिव सीजन और GST कटौती ने बढ़ाई डिमांड
- दरअसल, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान लोगों ने नई बाइक और स्कूटर की जमकर खरीदारी की. इस दौरान कंपनियों की शोरूम सेल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. इसके अलावा, केंद्र सरकार की हालिया GST दरों में कटौती का भी सीधा असर बाजार पर दिखा. टू-व्हीलर्स के दाम घटने और आसान फाइनेंसिंग स्कीम्स की वजह से ग्राहकों ने नई गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. इसका नतीजा यह हुआ कि अक्टूबर 2025 में कुल 31,49,846 यूनिट्स टू-व्हीलर्स बिके, जो पिछले साल अक्टूबर 2024 के मुकाबले 51.76% ज्यादा है.
Hero MotoCorp ने बनाया नया रिकॉर्ड
- हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर में सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन पोजिशन कायम रखी. कंपनी ने कुल 9,94,787 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 72.20% की ग्रोथ है. ग्रामीण बाजार में हीरो की मजबूत पकड़ और Splendor Plus व HF Deluxe जैसी बाइक्स की लोकप्रियता इसकी सफलता का बड़ा कारण बनी. हीरो ने इस महीने अब तक की अपनी सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की.
Honda की Activa और Shine ने दिखाई ताकत
- Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी ने 8,21,976 यूनिट्स बेचीं, जो सालाना आधार पर 47.78% की ग्रोथ है. होंडा एक्टिवा और CB Shine जैसे मॉडल्स की मजबूत डिमांड ने कंपनी को मजबूती दी. अब होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रही है, जिससे आने वाले महीनों में उसकी बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है.
TVS, Bajaj और Royal Enfield ने भी दिखाया दम
- TVS Motor Company ने 5,58,075 यूनिट्स बेचकर 57.82% की ग्रोथ हासिल की. Jupiter, Apache और Raider जैसे मॉडल्स ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है. Bajaj Auto ने 3,23,713 यूनिट्स बेचकर 40% की वृद्धि दर्ज की. Pulsar और Platina रूरल इलाकों में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रहे. वहीं, Royal Enfield ने 1,44,615 यूनिट्स बेचकर 47.32% की बढ़त हासिल की. Hunter 350 और Himalayan 450 जैसी बाइक्स को शानदार रिस्पॉन्स मिला.
Ola की गिरावट, Ather की बढ़त
- जहां Ather Energy ने 28,101 यूनिट्स बेचकर 72.95% की ग्रोथ दर्ज की, वहीं Ola Electric के लिए यह महीना निराशाजनक रहा. Ola की बिक्री 61.68% घटकर 16,036 यूनिट्स रह गई. डिलीवरी डिले और सर्विस नेटवर्क की कमी ने ग्राहकों के भरोसे को कमजोर किया. इसके उलट, Greaves Electric Mobility की Ampere ब्रांड ने 91.20% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की और बिक्री 3,990 से बढ़कर 7,629 यूनिट्स तक पहुंच गई.
