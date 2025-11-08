हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHero-Honda और TVS की मौज, तो Ola को बड़ा झटका, देखें अक्टूबर 2025 की टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट

Hero-Honda और TVS की मौज, तो Ola को बड़ा झटका, देखें अक्टूबर 2025 की टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट

अक्टूबर 2025 में भारतीय टू-व्हीलर मार्केट ने 51% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज कीहै. हीरो, होंडा और टीवीएस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया जबकि Ola Electric 9वें स्थान पर फिसल गई. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारत का टू-व्हीलर बाजार हमेशा से सबसे बड़ा ऑटो सेगमेंट रहा है. गांव से लेकर शहर तक, हर घर में बाइक या स्कूटर जरूरत बन चुके हैं. अक्टूबर 2025 का महीना टू-व्हीलर कंपनियों के लिए बेहद खास रहा. फेस्टिव सीजन की वजह से बिक्री में बड़ी उछाल देखने को मिली और इंडस्ट्री ने नई ऊंचाइयों को छू लिया. आइए विस्तार से जानते हैं.

फेस्टिव सीजन और GST कटौती ने बढ़ाई डिमांड

  • दरअसल, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान लोगों ने नई बाइक और स्कूटर की जमकर खरीदारी की. इस दौरान कंपनियों की शोरूम सेल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. इसके अलावा, केंद्र सरकार की हालिया GST दरों में कटौती का भी सीधा असर बाजार पर दिखा. टू-व्हीलर्स के दाम घटने और आसान फाइनेंसिंग स्कीम्स की वजह से ग्राहकों ने नई गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. इसका नतीजा यह हुआ कि अक्टूबर 2025 में कुल 31,49,846 यूनिट्स टू-व्हीलर्स बिके, जो पिछले साल अक्टूबर 2024 के मुकाबले 51.76% ज्यादा है.

Hero MotoCorp ने बनाया नया रिकॉर्ड

  • हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर में सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन पोजिशन कायम रखी. कंपनी ने कुल 9,94,787 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 72.20% की ग्रोथ है. ग्रामीण बाजार में हीरो की मजबूत पकड़ और Splendor Plus व HF Deluxe जैसी बाइक्स की लोकप्रियता इसकी सफलता का बड़ा कारण बनी. हीरो ने इस महीने अब तक की अपनी सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की.

Honda की Activa और Shine ने दिखाई ताकत

  • Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी ने 8,21,976 यूनिट्स बेचीं, जो सालाना आधार पर 47.78% की ग्रोथ है. होंडा एक्टिवा और CB Shine जैसे मॉडल्स की मजबूत डिमांड ने कंपनी को मजबूती दी. अब होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रही है, जिससे आने वाले महीनों में उसकी बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है.

TVS, Bajaj और Royal Enfield ने भी दिखाया दम

  • TVS Motor Company ने 5,58,075 यूनिट्स बेचकर 57.82% की ग्रोथ हासिल की. Jupiter, Apache और Raider जैसे मॉडल्स ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है. Bajaj Auto ने 3,23,713 यूनिट्स बेचकर 40% की वृद्धि दर्ज की. Pulsar और Platina रूरल इलाकों में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रहे. वहीं, Royal Enfield ने 1,44,615 यूनिट्स बेचकर 47.32% की बढ़त हासिल की. Hunter 350 और Himalayan 450 जैसी बाइक्स को शानदार रिस्पॉन्स मिला.

 Ola की गिरावट, Ather की बढ़त

  • जहां Ather Energy ने 28,101 यूनिट्स बेचकर 72.95% की ग्रोथ दर्ज की, वहीं Ola Electric के लिए यह महीना निराशाजनक रहा. Ola की बिक्री 61.68% घटकर 16,036 यूनिट्स रह गई. डिलीवरी डिले और सर्विस नेटवर्क की कमी ने ग्राहकों के भरोसे को कमजोर किया. इसके उलट, Greaves Electric Mobility की Ampere ब्रांड ने 91.20% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की और बिक्री 3,990 से बढ़कर 7,629 यूनिट्स तक पहुंच गई.

ये भी पढ़ें: Hero HF Deluxe या TVS Sport, 60 हजार रुपये के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर?

Published at : 08 Nov 2025 03:29 PM (IST)
Tags :
Hero Honda OLA Two Wheeler Sales TVS Sales Report 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget