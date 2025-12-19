Nissan ला रही नई 7-सीटर MPV Gravite, जनवरी 2026 में होगी पेश, जानें कैसा होगा डिजाइन

Nissan Motor भारतीय बाजार में अपनी एक नई 7-सीटर कार लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इस कार के नाम की पुष्टि कर दी है और इसका नाम Nissan Gravite रखा गया है. यह एक 7-सीटर MPV होगी, जिसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए लाया जा रहा है जो कम बजट में बड़ी फैमिली कार चाहते हैं. Nissan Gravite को पहली बार जनवरी 2026 में पेश किया जाएगा.

Nissan Gravite का कैसा होगा डिजाइन?

Nissan Gravite का डिजाइन कॉम्पैक्ट और फैमिली फ्रेंडली रखा जाएगा. माना जा रहा है कि इसका साइज और शेप Renault Triber जैसा हो सकता है. यह कार सब-4 मीटर कैटेगरी में आएगी, जिससे इसकी कीमत को किफायती रखा जा सके. Nissan इसमें अपनी पहचान के हिसाब से फ्रंट ग्रिल और बॉडी डिजाइन दे सकती है, ताकि यह बाकी कारों से अलग नजर आए.

इंटीरियर में मिलेगा आराम और स्पेस

Gravite के इंटीरियर की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसका डैशबोर्ड और स्टीयरिंग लेआउट Triber जैसा हो सकता है. Nissan इसमें नई कलर थीम और बेहतर क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल कर सकती है. 7 लोगों के बैठने की सुविधा के साथ यह कार डेली यूज और लंबी यात्रा दोनों के लिए आरामदायक हो सकती है.

Nissan Gravite के संभावित फीचर्स

Nissan Gravite में कई काम के फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट और मैनुअल AC जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं. दूसरी और तीसरी रो के लिए AC वेंट्स दिए जा सकते हैं, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी आराम मिले.

सेफ्टी पर भी होगा पूरा ध्यान

सेफ्टी के मामले में Nissan Gravite अच्छी साबित हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. ये सभी फीचर्स फैमिली कार के लिए काफी जरूरी माने जाते हैं.

कब लॉन्च होगी Nissan Gravite?