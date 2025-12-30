हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक में चलती हैं 800 KM, नए साल के मौके पर ये 5 बाइक्स आपके लिए रहेंगी बेस्ट, जानें कीमत

फुल टैंक में चलती हैं 800 KM, नए साल के मौके पर ये 5 बाइक्स आपके लिए रहेंगी बेस्ट, जानें कीमत

Affordable Bikes: अगर आप नए साल के मौके पर किसी नई बाइक की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए इन बाइक्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 10:52 AM (IST)
अगर आप नए साल के मौके पर कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो मेंटेनेंस में हल्की होने के साथ ही बजट में भी फिट हो जाए तो आपके पास कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं. यहां ऐसी बाइक्स की लिस्ट है जो आपको कम रेंज में मिलने के साथ ही 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती हैं. इतना ही नहीं कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जो फुल टैंक में 800 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं. 

Honda Shine 100

Honda Shine 100 बहुत कम समय में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 100 cc बाइक्स में शामिल हो चुकी है. ये बाइक 65 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ आती है. Shine 100 का सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी आराम देता है और इसका इंजन काफी समय तक बिना किसी दिक्कत के चलता है, जिस वजह से यह गांव में रहने वाले लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 को भारत की माइलेज किंग कहा जाता है. इसका माइलेज 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है और इसका 11 लीटर टैंक इसे लगभग 800 किलोमीटर की रेंज देता है. यह बाइक हल्की, आरामदायक और बहुत किफायती है. 

Hero Splendor Plus 

Hero Splendor Plus वर्षों से भारत की नंबर वन बाइक बनी हुई है. यह बाइक मजबूत बिल्ड, अच्छा माइलेज और बहुत कम मेंटेनेंस खर्च के लिए जानी जाती है. Splendor Plus लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है और i3S Technology  ट्रैफिक में पेट्रोल बचाने में मदद करती है. 

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe आज भी भारत की सबसे पॉपुलर माइलेज बाइक्स में से एक है. इसकी कीमत बहुत कम है और इसकी देखभाल पर भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता. ये बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है, जो आसानी से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. शहर और गांव दोनों क्षेत्रों के लिए ये बाइक सबसे टिकाऊ विकल्प मानी जाती है.

TVS Sport

TVS Sport युवाओं की पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह कीमत में सस्ती होने के साथ-साथ बहुत अच्छा माइलेज देती है. इसका इंजन 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देने में सक्षम है. यह बाइक हल्की है और शहर की भीड़ भरी सड़कों पर भी आराम से निकल जाती है. इसके 800 किलोमीटर की फुल-टैंक रेंज ने इसे खास बना दिया है, जिससे यह लंबी दूरी के लिए भी सही साबित होती है.

Published at : 30 Dec 2025 10:52 AM (IST)
Embed widget