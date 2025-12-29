एक्सप्लोरर
नए अवतार में आ रही Renault Duster, 26 जनवरी को होगी लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत
Renault ने नई जनरेशन Duster का टीजर जारी किया है. आइकॉनिक SUV 26 जनवरी 2026 को नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और दमदार सेफ्टी के साथ भारत में लॉन्च होगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
भारतीय ऑटो मार्केट में इस समय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसी बीच Renault India ने अपनी आइकॉनिक SUV Duster का टीजर जारी कर दिया है. यह वही Duster है जिसने साल 2012 में भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की नींव रखी थी. अब करीब एक दशक बाद, Renault Duster नए अवतार में वापसी करने जा रही है. कंपनी ने इसे “एक आइकॉन की वापसी” बताया है और इसकी लॉन्च डेट 26 जनवरी 2026 तय की गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.
टीजर में क्या दिखा? डिजाइन की पहली झलक
- Renault की ओर से जारी किए गए टीजर में SUV के पिछले हिस्से की झलक देखने को मिली है. इससे साफ संकेत मिलता है कि नई Duster का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड होगा. टीजर में कनेक्टेड टेललैंप नजर आ रहे हैं, जो इसे इंटरनेशनल मॉडल से थोड़ा अलग बनाते हैं. इसके अलावा LED DRLs और ऊंची रूफ रेल्स भी दिखाई दी हैं. कुल मिलाकर, नई Duster पुराने रग्ड DNA को बरकरार रखते हुए ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली है.
फीचर्स में होगा बड़ा अपडेट
- नई Renault Duster में फीचर्स के मामले में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें बिल्कुल नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया जाएगा. उम्मीद है कि SUV में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करेगा. इसके साथ 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर Arkamys साउंड सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं इसे और प्रीमियम बनाएंगी.
सेफ्टी
- सेफ्टी के मामले में नई Duster मौजूदा स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह खरी उतरने वाली है. सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. यह Duster को फैमिली SUV के तौर पर और ज्यादा भरोसेमंद बनाएगा.
इंजन, कीमत और मुकाबला
- भारत में लॉन्च होने वाली नई Renault Duster के इंजन ऑप्शंस को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि उम्मीद है कि इसमें पेट्रोल इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे. कीमत की बात करें तो नई Duster की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10 लाख हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq और Honda Elevate जैसी SUVs से होगा.
यह भी पढ़ें:-
फुल टैंक में चलती है 700 KM, सिर्फ इतनी कीमत पर मिल जाएगी TVS Raider, जानें राइवल्स
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL