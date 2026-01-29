नई Renault Duster में पहली बार मिलेंगी ये खास फीचर्स, Creta और Sierra में भी नहीं

नई Renault Duster भारतीय बाजार में मार्च 2026 में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस SUV की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी है और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से मिलने की उम्मीद है. पुरानी डस्टर के मुकाबले नई जनरेशन डस्टर ज्यादा बोल्ड, मजबूत और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगी. इसका लुक अब पहले से ज्यादा SUV जैसा होगा, जिससे यह सीधे तौर पर Hyundai Creta, Tata Sierra और अन्य मिड-साइज SUVs को टक्कर देगी. केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी नई डस्टर को पूरी तरह प्रीमियम बनाया गया है.

इंटीरियर में सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स की भरमार

नई Renault Duster का इंटीरियर इस बार इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है. इसमें 26.9 डिग्री का एप्रोच एंगल और 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल दिया गया है, जो ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए बेहद खास है. इसके अलावा 17.9 डिग्री का मल्टीमीडिया व्यूइंग एंगल और ड्राइवर की आंख से स्क्रीन की दूरी 502 मिमी रखी गई है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक बनती है. SUV में सेगमेंट का सबसे बड़ा 700 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि पार्सल शेल्फ के नीचे 518 लीटर की Extra Space दी गई है. इसके साथ ही 32.6 लीटर की इंटीरियर स्टोरेज भी दी गई है, जो इसे फैमिली यूज के लिए परफेक्ट बनाती है.

7 साल की वारंटी और हाई-टेक टेक्नोलॉजी

Renault Duster अपने सेगमेंट की पहली SUV होगी, जिसमें Google Built-in के साथ openR Link मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा. इसमें 48 कलर की एंबिएंट लाइटिंग और मल्टी-सेंस ड्राइव मोड भी दिए गए हैं. Renault Forever प्रोग्राम के तहत कंपनी 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, जो इसे Creta और Sierra से आगे खड़ा करती है.

सबसे पावरफुल हाइब्रिड सिस्टम का दम