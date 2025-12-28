पहले से कितनी बदल जाएगी नई Maruti Brezza? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब

मारुति ब्रेजा भारत की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. इसका फेसलिफ्ट मॉडल हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया. पहाड़ी रास्तों पर हो रही टेस्टिंग ये दिखाती है कि कंपनी कार को रफ एंड टफ सिचुएशन में परख रही है, ताकि नया मॉडल पहले से ज्यादा बेहतर साबित हो सके. उम्मीद है कि नई ब्रेजा को 2026 की शुरुआत में या फिर फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च कर दिया जाएगा.

कैसा होगा नया डिजाइन?

नई Maruti Brezza का बॉडी स्टाइल काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन कई छोटे-बड़े बदलाव इसे और मॉडर्न बनाएंगे. स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि फ्रंट प्रोफाइल में नया ग्रिल दिया जाएगा जो ब्रांड की नई कारों की तरह ज्यादा स्टाइलिश और शार्प होगा. हेडलैंप्स में LED DRLs पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन बंपर का डिजाइन थोड़ा बदला हुआ मिलेगा. साइड में व्हील आर्च का चौकोर डिजाइन और मोटी बॉडी क्लैडिंग वैसे ही रहेंगे, लेकिन नए ब्लैक फिनिश वाले 4-स्पोक अलॉय व्हील्स SUV को एक ताजा लुक देंगे. पीछे की ओर टेललैंप्स मौजूदा मॉडल की तरह ही दिखते हैं, हालांकि एक नया रियर लाइट बार और अपडेटेड बंपर SUV की रियर लुक को और स्पोर्टी बना सकते हैं.

ऐसा होगा इंटीरियर

नई ब्रेजा के इंटीरियर में कई नए फीचर जोड़े जाने की संभावना है. सबसे बड़ा बदलाव 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जिसमें नया सॉफ्टवेयर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पहले से ज्यादा साफ और मॉडर्न दिखेगा. काबिन में नए कलर ऑप्शन, बेहतर मटेरियल और नया स्टीयरिंग व्हील SUV को प्रीमियम फील देंगे. कम्फर्ट बढ़ाने के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं.

मारुति ब्रेजा की कैसी है सेफ्टी?

Maruti Brezza Facelift में सेफ्टी फीचर्स पहले से काफी बेहतर होंगे. 6 एयरबैग अब पहले से ही स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, लेकिन नई ब्रेजा में लेवल 2 ADA Sमिलने की संभावना सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसमें लेन असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, कॉलिजन वार्निंग और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी एडवांस सुविधाएं मिल सकती हैं. इसके अलावा 360° कैमरा, ESC और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी जारी रहेंगे.

नई Maruti Brezza का इंजन वही रहेगा जो अभी उपलब्ध है. इसमें 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103 बीएचपी की पावर और 137 एनएम का टॉर्क देता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों के साथ खरीदा जा सकेगा. CNG वेरिएंट भी जारी रहेगा, लेकिन ये केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेगा.

इतनी हो सकती है गाड़ी की कीमत

नई Maruti Brezza Facelift की शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है, जो मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा होगी. हालांकि, नए फीचर्स, बेहतर सुरक्षा और मॉडर्न डिजाइन को देखते हुए ये SUV फिर भी वैल्यू फॉर मनी साबित होगी.

