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क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं नई Baleno CNG? जानें
नई Baleno CNG उन ग्राहकों के लिए खास है जो पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं. इसमें CNG पावरट्रेन के साथ पहली बार AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है.
नई Maruti Baleno CNG को लेकर ग्राहकों के लिए इस बार कई बड़े अपडेट किए गए हैं. कंपनी ने नई Baleno को सिर्फ नए लुक के साथ पेश नहीं किया है, बल्कि इसके इंजन, माइलेज, सेफ्टी और फीचर्स में भी बदलाव किए हैं. खास बात यह है कि नई Baleno में पहली बार CNG के साथ AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है. इसके अलावा कार में Level-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
कीमत और EMI का हिसाब
- Maruti Baleno के CNG वेरिएंट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7,92,400 रुपये से शुरू होती है. अगर आप इसे दिल्ली में खरीदने हैं तो Baleno CNG के बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत 9,04,816 रुपये हो जाती है. अगर आप बलेनो सीएनजी खरीदते समय 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो बचे हुए 8,04,816 रुपये पर आपको कार लोन के लिए अप्लाई करना होगा.
- अगर आप यह कार लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो 10 फीसदी ब्याज दर से आपको हर महीने 17,100 रुपये की EMI देनी होगी. ऐसे में हमारी सलाह यही है कि अगर आप महीने में 50 से 60 हजार रुपये कमा लेते हैं तो इसे EMI पर खरीदा जा सकता है.
गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स
- नई Baleno के एक्सटीरियर डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिलते हैं. कार में अब नई और चौड़ी ग्रिल दी गई है, जिसमें 3D पैटर्न के साथ हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट्स मिलते हैं. इसके साथ ही फ्रंट बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है. कंपनी ने हेडलैंप के आसपास क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कार पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आती है. LED DRLs का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है, जबकि LED प्रोजेक्टर हेडलैंप में Nexa की 3-ब्लॉक डिजाइन थीम देखने को मिलती है.
- साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हैं. कार में क्रोम फेंडर गार्निश और नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए गए हैं. छत पर अब शार्क-फिन एंटीना भी मिलता है. पीछे के हिस्से में डिजाइन को काफी हद तक पहले जैसा रखा गया है, लेकिन बंपर में हल्के बदलाव किए गए हैं.
इंटीरियर में भी बदलाव
- नई Baleno के केबिन को ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है. इसमें बेहतर क्वालिटी की अपहोल्स्ट्री और लेदरेट सीट्स दी गई हैं.सबसे खास फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं.गर्म मौसम में सीटों को ठंडा रखने वाला यह फीचर लंबी ड्राइव के दौरान आराम बढ़ा सकता है. यह फीचर Baleno को अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से अलग करता है.
- कार में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है और इसमें कूलिंग फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है.इसके अलावा प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, बड़ा इंफोटेनमेंट सेटअप, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और दूसरी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं.कुछ वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले भी दिया गया है, जिससे ड्राइवर को जरूरी जानकारी सामने ही दिखाई देती है और उसे बार-बार स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत कम होती है.
Level-2 ADAS बड़ा आकर्षण
- नई Baleno की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका Level-2 ADAS है.इस तकनीक के जरिए कार ड्राइविंग के दौरान कुछ परिस्थितियों में ड्राइवर की मदद कर सकती है. इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा ऑटो हाई बीम जैसे फीचर भी दिए गए हैं.
- कार में 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है, जो खासकर पार्किंग या तंग जगहों पर कार चलाते समय जरूरी हो सकता है. इसके अलावा 6 एयरबैग और TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. नई Baleno को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग भी मिली है.
नया 1.2 लीटर Z-Series इंजन
- नई Baleno में कंपनी ने नया 1.2 लीटर Z-Series पेट्रोल इंजन दिया है.यह इंजन करीब 82 bhp की पावर देता है. पेट्रोल मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल के साथ AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. नए इंजन का फोकस सिर्फ पावर पर नहीं बल्कि बेहतर माइलेज और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस पर भी है.
- पेट्रोल वर्जन के माइलेज की बात करें तो अलग-अलग वेरिएंट और ट्रांसमिशन के हिसाब से यह करीब 23.8 से 24.77 kmpl तक बताया गया है.हालांकि वास्तविक सड़क पर मिलने वाला माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और कार में लोड जैसी चीजों पर निर्भर करेगा।
पहली बार CNG के साथ AMT का विकल्प
- नई Baleno CNG उन ग्राहकों के लिए खास है जो पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं. इसमें CNG पावरट्रेन के साथ पहली बार AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. यानी ग्राहक को CNG की कम ईंधन लागत के साथ ऑटोमैटिक ड्राइविंग की सुविधा भी मिलती है. यह खास तौर पर शहर में रोजाना कार चलाने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है.
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