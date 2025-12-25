हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV लवर्स के लिए खुशखबरी, New Kia Seltos से Duster तक, 2026 में आएंगी ये धांसू SUVs

SUV लवर्स के लिए खुशखबरी, New Kia Seltos से Duster तक, 2026 में आएंगी ये धांसू SUVs

साल 2026 में भारतीय बाजार में कई नई SUVs लॉन्च होने वाली है. इस लिस्ट में New Kia Seltos, Mahindra XUV 7XO और Duster जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जो मिड-साइज SUV सेगमेंट में बड़ा मुकाबला पेश करेंगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफी रोमांचक होने वाला है. खासकर मिड-साइज SUV सेगमेंट में कई नई और अपडेटेड गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं. ये SUVs न सिर्फ नए डिजाइन और फीचर्स के साथ आएंगी, बल्कि Hyundai Creta, Tata Sierra और अन्य पॉपुलर मॉडल्स को सीधी टक्कर भी देंगी. Kia, Mahindra और Renault जैसी कंपनियां अपने मजबूत प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं. आइए विस्तार से इन कारों के फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

New Kia Seltos 2026 में क्या होगा नया?

  • दरअसल, नई जनरेशन Kia Seltos पूरी तरह नए अवतार में आएगी. ये SUV नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, जिसकी वजह से यह पहले से ज्यादा बड़ी और ज्यादा स्पेस वाली होगी. इसका लुक ज्यादा बोल्ड होगा, जिसमें नया टाइगर फेस ग्रिल, LED लाइट्स और चौड़ा स्टांस मिलेगा. अंदर की तरफ बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले, सनरूफ, लेवल-2 ADAS और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. इंजन ऑप्शन पेट्रोल और डीजल में पहले जैसे ही रहेंगे. इसकी कीमत लगभग 12 से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

Mahindra XUV 7XO क्या खास लाएगी?

  • Mahindra XUV 7XO दरअसल XUV700 का अपडेटेड और ज्यादा प्रीमियम वर्जन होगा. इसमें बाहर की तरफ नया लुक मिलेगा, लेकिन असली बदलाव इसके केबिन में देखने को मिलेगा. इसमें तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, बेहतर सीट्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. यह SUV 6 और 7 सीटर ऑप्शन में आ सकती है. पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ AWD का विकल्प भी मिलेगा. इसकी अनुमानित कीमत 15 से 26 लाख रुपये हो सकती है.

Renault Duster की दमदार वापसी

  • Renault Duster 2026 में नए जनरेशन के साथ वापसी करेगी. यह SUV मजबूत और बॉक्सी डिजाइन के साथ आएगी, जो खराब रास्तों के लिए भी सही होगी. इसमें नए LED लाइट्स, बड़ा टचस्क्रीन, सेफ्टी फीचर्स और टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. बाद में हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है. इसकी कीमत 10 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

Published at : 25 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Auto News Mahindra XUV 7XO New Kia Seltos 2026 SUVs Launching In 2026 Renault Duster India
