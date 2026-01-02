भारत के मिडसाइज SUV सेगमेंट में आखिरकार नई Kia Seltos लॉन्च हो गई है. लंबे समय से जिस SUV का इंतजार किया जा रहा था, उसे किआ ने 10.99 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर बाजार में उतार दिया है. इस सेगमेंट में नई सेल्टोस का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Victoris और Grand Vitara जैसी पॉपुलर SUVs से होगा. कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी और ग्राहक 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर इसे बुक कर सकते हैं. वैरिएंट वाइज कीमतों की जानकारी भी जल्द सामने आएगी.

नया डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस

नई Kia Seltos का लुक पहले से ज्यादा शार्प और मजबूत बनाया गया है. फ्रंट में चौड़ी ग्रिल दी गई है, जिसके साथ नए वर्टिकल LED हेडलैंप और बदला हुआ DRL डिजाइन मिलता है. पीछे की तरफ नए LED टेललैंप दिए गए हैं, जो लाइट बार से जुड़े हुए हैं. कुल मिलाकर SUV का स्टांस अब ज्यादा प्रीमियम लगता है, जिससे यह सड़क पर ज्यादा दमदार नजर आती है.

केबिन में मिला नया और मॉडर्न लेआउट

नई सेल्टोस का इंटीरियर पूरी तरह रिफ्रेश किया गया है. इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जिसमें बड़ा इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप मिलता है. इस सेटअप में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. पहले के मुकाबले अब मटेरियल क्वालिटी बेहतर है और फिट-फिनिश भी ज्यादा प्रीमियम लगती है. नए प्लेटफॉर्म की वजह से केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है, खासकर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए.

फीचर्स और सेफ्टी में कोई कमी नहीं

Kia Seltos फीचर्स के मामले में हमेशा आगे रही है और नया मॉडल भी इसमें पीछे नहीं है. इसमें ड्यूल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, Bose साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हेड-अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है. सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं.

इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस

नई Kia Seltos में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 113bhp की पावर देता है. इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 158bhp की दमदार पावर के साथ आता है. डीजल पसंद करने वालों के लिए 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 118bhp और 260Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, CVT, iMT और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक जैसे कई विकल्प मिलते हैं.

