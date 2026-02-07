हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोट कर लीजिए तारीख, इस दिन लगने जा रही साल की पहली लोक अदालत, जानें पूरा शेड्यूल

National Lok Adalat: लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जहां छोटे और पुराने मामलों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाया जाता है. यहां ज्यादातर पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम रकम में सेटल हो जाते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 07 Feb 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप ट्रैफिक चालान को कम पैसों में निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है. साल 2026 में कुल चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तारीख को कौन-सी लोक अदालत लगने वाली है. आइए डिटेल्स जानते हैं. 

कब-कब लगेगी लोक अदालत?

पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026 को लगेगी. इसके बाद दूसरी लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित होगी. तीसरी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को और साल की आखिरी लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को लगेगी. आप इन सभी तारीखों में अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटान करा सकते हैं.

दरअसल, लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जहां छोटे और पुराने मामलों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाया जाता है. यहां ज्यादातर पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम रकम में सेटल हो जाते हैं और कई मामलों में चालान माफ भी कर दिए जाते हैं. हालांकि, सभी मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती. एक्सीडेंट, क्राइम या गंभीर मामलों को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाता. आमतौर पर सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी करने जैसे चालानों का निपटारा यहां किया जाता है.

किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी?

लोक अदालत में जाने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है. अगर आपने पहले से टोकन या अप्वाइंटमेंट ले ली है, तो लोक अदालत वाले दिन आपको सिर्फ उसी टोकन या अप्वाइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट साथ ले जाना होता है. इसी स्लिप में आपके चालान से जुड़ी पूरी जानकारी होती है, जैसे चालान कब और कहां कटा, किस धारा के तहत कटा और आपको किस कोर्ट रूम में किस समय पहुंचना है. चालान भरने के बाद इसी स्लिप का एक हिस्सा आपको वापस दिया जाता है.

Published at : 07 Feb 2026 12:22 PM (IST)
Lok Adalat Documents National Lok Adalat 2026 Lok Adalat Dates
