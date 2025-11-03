इस दिन लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Tata Sierra, इन एडवांस फीचर्स से होगी लैस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिन लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Tata Sierra, इन एडवांस फीचर्स से होगी लैस

Tata Sierra की चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही है, क्योंकि कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट मॉडल को पहले Auto Expo 2025 में पेश किया था. अब ये गाड़ी फाइनली लॉन्च होने जा रही है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 03 Nov 2025 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स जल्द ही भारत में नई Tata Sierra लॉन्च करने जा रही है, जिसे 25 नवंबर 2025 को पेश किया जाएगा. यह एसयूवी Hyundai Creta और Maruti Victoris जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. इसको लेकर कंपनी ने ऑफिशियली टीजर भी जारी किया है. Tata Sierra की चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही है, क्योंकि कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट मॉडल को पहले ही Auto Expo 2025 में पेश किया था. इस इवेंट के बाद से ही गाड़ी की लॉन्चिंग की चर्चाएं तेज हो गई थी.

किन खास फीचर्स से लैस होगी Tata Sierra?

नई Tata Sierra में कंपनी की ओर से कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इस कार में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दूसरी सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए होगी. गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

Tata Sierra का पावरट्रेन

Tata Sierra को कंपनी तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस - पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक में पेश करेगी. हालांकि शुरुआत में कंपनी इसके ICE (Internal Combustion Engine) यानी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स लॉन्च करेगी और बाद में इलेक्ट्रिक वर्जन (Tata Sierra EV) को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस SUV में Tata Motors की नई Gen-2 प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस, मजबूत सुरक्षा और energy efficiency देगी.

इस SUV में 540-डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, साथ ही वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी उपलब्ध होगा. सुरक्षा के लिए इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया गया है.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

Tata Motors ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि Tata Sierra की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 14 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है. इस SUV का मुकाबला भारतीय बाजार में Mahindra Scorpio-N, Hyundai Creta, और आने वाली Maruti eVX जैसी गाड़ियों से होगा.

Maruti Victoris को मिली 30 हजार से ज्यादा बुकिंग, Creta और Seltos जैसी गाड़ियों को देती है टक्कर 

Published at : 03 Nov 2025 04:09 PM (IST)
