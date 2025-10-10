हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदेश की मोस्ट-सेलिंग EV का नया एडिशन लॉन्च, सिर्फ खरीद पाएंगे 300 लोग, जानिए कीमत

देश की मोस्ट-सेलिंग EV का नया एडिशन लॉन्च, सिर्फ खरीद पाएंगे 300 लोग, जानिए कीमत

MG Motor ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Windsor EV का नया Inspire Edition लॉन्च किया है. ये सिर्फ 300 यूनिट्स में उपलब्ध है. आइए इस स्पेशल एडिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक, MG Windsor EV, अब और भी लग्जरी रूप में आ गई है. JSW MG Motor India ने इसका नया और खास Inspire Edition लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 16.65 लाख रखी गई है. यह एडिशन बेहद खास है क्योंकि कंपनी केवल 300 यूनिट्स ही बनाएगी, यानी पहले आओ, पहले पाओ का मौका मिलेगा. 

ये एडिशन MG Windsor EV की पहली एनिवर्सरी और 40,000 यूनिट्स सेल के जश्न के तौर पर पेश किया गया है. इसे MG के टॉप-स्पेक Essence वेरिएंट पर बेस्ड बनाया गया है और इसमें कई प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे बाकी मॉडल्स से अलग और ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाते हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

एक्सटीरियर में नया ग्लैमर

  • नई Windsor EV Inspire Edition का लुक पहले से कहीं ज्यादा क्लासी और यूनिक है. इसमें Pearl White और Starry Black का शानदार डुअल-टोन फिनिश दिया गया है, जबकि ब्लैक्ड-आउट अलॉय व्हील्स, रोज गोल्ड क्लैडिंग्स और ब्लैक ORVMs इसे स्पोर्टी एलीगेंस का लुक देते हैं. इसके अलावा, फ्रंट ग्रिल पर स्पेशल गोल्ड एक्सेंट और बॉडी साइड मोल्डिंग इसे एक बिजनेस-क्लास इलेक्ट्रिक SUV जैसा प्रीमियम टच देते हैं. सड़क पर इसका डुअल-टोन कॉम्बिनेशन इसे बाकियों से अलग पहचान देता है.

इंटीरियर

  • इंटीरियर में MG ने लग्जरी और फिनिश पर खास ध्यान दिया है. Sangira Red और Black Leather Upholstery के साथ इसका केबिन बेहद प्रीमियम फील होता है. डैशबोर्ड पर रोज गोल्ड टच दिए गए हैं, जो इसे एक एलिगेंट अपील देते हैं. इस एडिशन में 3D Inspire थीम फ्लोर मैट्स, लेदर की-कवर, इंस्पायर कुशन, सनशेड्स, बॉडी साइड मोल्डिंग्स और रोज गोल्ड एक्सेसरी पैक शामिल हैं. वैकल्पिक तौर पर ग्राहक Skylight Infinity View Glass Roof और Wireless Illuminated Door Sill Plates जैसे फीचर्स भी चुन सकते हैं. हालांकि डिजाइन और केबिन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन कार के इंजन और मैकेनिकल सेटअप को पहले जैसा ही रखा गया है ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बरकरार रहे.

बैटरी और परफॉर्मेंस

  • नई Windsor EV Inspire Edition में 38 kWh की LFP (Lithium Iron Phosphate) बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह कार 331 किमी (ARAI सर्टिफाइड) रेंज देती है. इसमें Front-Wheel Drive (FWD) लेआउट दिया गया है, जो ड्राइविंग को स्मूद और एफिशिएंट बनाता है. यह वही सेटअप है जिसने MG Windsor EV को भारत की सबसे भरोसेमंद और एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कारों में शामिल किया है. इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और लगभग 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

बुकिंग और डिलीवरी

  • अगर आप इस लिमिटेड एडिशन को खरीदना चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग आज से ही MG की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. बुकिंग प्रक्रिया “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगी. कंपनी ने पुष्टि की है कि इसकी डिलीवरी 15 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी. चूंकि यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसलिए MG फैंस के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

ये भी पढ़ें: हैरियर, XUV700 और टक्शन को टक्कर देने आई नई Jeep Compass Track Edition ,कीमत बस इतनी

Published at : 10 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
MG EV INDIA MG Windsor EV Inspire Edition MG Electric Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
Advertisement

वीडियोज

Illegal Liquor: नवादा में 1470 लीटर शराब जब्त, ड्रोन से माफिया पर नकेल!
Model Code Violation: बिहार में Pappu Yadav ने बांटे पैसे, EC पर साधा निशाना!
Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
शिक्षा
UPSC Success Story: आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget