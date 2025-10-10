देश की मोस्ट-सेलिंग EV का नया एडिशन लॉन्च, सिर्फ खरीद पाएंगे 300 लोग, जानिए कीमत

भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक, MG Windsor EV, अब और भी लग्जरी रूप में आ गई है. JSW MG Motor India ने इसका नया और खास Inspire Edition लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 16.65 लाख रखी गई है. यह एडिशन बेहद खास है क्योंकि कंपनी केवल 300 यूनिट्स ही बनाएगी, यानी पहले आओ, पहले पाओ का मौका मिलेगा.

ये एडिशन MG Windsor EV की पहली एनिवर्सरी और 40,000 यूनिट्स सेल के जश्न के तौर पर पेश किया गया है. इसे MG के टॉप-स्पेक Essence वेरिएंट पर बेस्ड बनाया गया है और इसमें कई प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे बाकी मॉडल्स से अलग और ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाते हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

एक्सटीरियर में नया ग्लैमर

नई Windsor EV Inspire Edition का लुक पहले से कहीं ज्यादा क्लासी और यूनिक है. इसमें Pearl White और Starry Black का शानदार डुअल-टोन फिनिश दिया गया है, जबकि ब्लैक्ड-आउट अलॉय व्हील्स, रोज गोल्ड क्लैडिंग्स और ब्लैक ORVMs इसे स्पोर्टी एलीगेंस का लुक देते हैं. इसके अलावा, फ्रंट ग्रिल पर स्पेशल गोल्ड एक्सेंट और बॉडी साइड मोल्डिंग इसे एक बिजनेस-क्लास इलेक्ट्रिक SUV जैसा प्रीमियम टच देते हैं. सड़क पर इसका डुअल-टोन कॉम्बिनेशन इसे बाकियों से अलग पहचान देता है.

इंटीरियर

इंटीरियर में MG ने लग्जरी और फिनिश पर खास ध्यान दिया है. Sangira Red और Black Leather Upholstery के साथ इसका केबिन बेहद प्रीमियम फील होता है. डैशबोर्ड पर रोज गोल्ड टच दिए गए हैं, जो इसे एक एलिगेंट अपील देते हैं. इस एडिशन में 3D Inspire थीम फ्लोर मैट्स, लेदर की-कवर, इंस्पायर कुशन, सनशेड्स, बॉडी साइड मोल्डिंग्स और रोज गोल्ड एक्सेसरी पैक शामिल हैं. वैकल्पिक तौर पर ग्राहक Skylight Infinity View Glass Roof और Wireless Illuminated Door Sill Plates जैसे फीचर्स भी चुन सकते हैं. हालांकि डिजाइन और केबिन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन कार के इंजन और मैकेनिकल सेटअप को पहले जैसा ही रखा गया है ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बरकरार रहे.

बैटरी और परफॉर्मेंस

नई Windsor EV Inspire Edition में 38 kWh की LFP (Lithium Iron Phosphate) बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह कार 331 किमी (ARAI सर्टिफाइड) रेंज देती है. इसमें Front-Wheel Drive (FWD) लेआउट दिया गया है, जो ड्राइविंग को स्मूद और एफिशिएंट बनाता है. यह वही सेटअप है जिसने MG Windsor EV को भारत की सबसे भरोसेमंद और एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कारों में शामिल किया है. इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और लगभग 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

बुकिंग और डिलीवरी

अगर आप इस लिमिटेड एडिशन को खरीदना चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग आज से ही MG की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. बुकिंग प्रक्रिया “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगी. कंपनी ने पुष्टि की है कि इसकी डिलीवरी 15 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी. चूंकि यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसलिए MG फैंस के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

ये भी पढ़ें: हैरियर, XUV700 और टक्शन को टक्कर देने आई नई Jeep Compass Track Edition ,कीमत बस इतनी