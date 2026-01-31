Mercedes ने पेश की नई S-Class लग्जरी कार, V8 इंजन और AI-इंटीग्रेशन हैं खास

Mercedes-Benz ने अपनी फ्लैगशिप लग्जरी सेडान S-Class 2027 फेसलिफ्ट को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. कंपनी के मुताबिक, इस अपडेट में कार का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नया या रिफाइंड किया गया है. डिजाइन, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और पावरट्रेन-हर पहलू में बड़े बदलाव किए गए हैं. खास बात ये है कि सख्त ग्लोबल एमिशन नॉर्म्स के बावजूद कंपनी ने इसमें V8 इंजन को बरकरार रखा है.

स्टार-थीम डिजाइन से मिलेगा दमदार रोड प्रेजेंस

नई Mercedes-Benz S-Class अब पहले से ज्यादा शाही और दमदार दिखती है. इसकी फ्रंट ग्रिल को करीब 20 प्रतिशत बड़ा किया गया है और अब यह इल्यूमिनेटेड भी है. ग्रिल में थ्री-डी क्रोम स्टार एलिमेंट्स दिए गए हैं. बोनट पर लगा आइकॉनिक Mercedes स्टार भी रोशन होता है, जिससे रात में कार का रोड प्रेजेंस और शानदार हो जाता है. हेडलैम्प्स में ट्विन-स्टार मोटिफ के साथ नए डिजिटल लाइट्स दिए गए हैं, जबकि पीछे LED टेललैम्प्स में भी स्टार-शेप डिजाइन मिलता है. दरवाजा खोलते ही जमीन पर Mercedes-Benz लिखा हुआ लाइट प्रोजेक्शन भी दिखाई देता है.

डिजिटल लाइट टेक्नोलॉजी से होगी सुरक्षित ड्राइव

फेसलिफ्टेड S-Class में नई जनरेशन डिजिटल लाइट दी गई है, जो माइक्रो-LED टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसका इल्यूमिनेशन एरिया पहले से लगभग 40 प्रतिशत बड़ा है. यह सिस्टम कैमरा और नेविगेशन डेटा के आधार पर लाइट पैटर्न को खुद एडजस्ट करता है, जिससे रात में ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनती है.

डिजिटल और अल्ट्रा-लग्जरी केबिन

2027 S-Class के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इसमें MBUX सुपरस्क्रीन दी गई है, जो पूरे डैशबोर्ड को कवर करती है. इसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. यह सिस्टम नए MB.OS पर चलता है, जो तेज प्रोसेसिंग और ओवर-द-एयर अपडेट्स को सपोर्ट करता है. नई S-Class का MBUX सिस्टम जनरेटिव AI और ChatGPT सपोर्ट के साथ आता है. Hey Mercedes वॉयस असिस्टेंट अब ज्यादा नेचुरल तरीके से बातचीत कर सकता है. रियर सीट्स के लिए ड्यूल 13.1-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन, डिटैचेबल टैबलेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सपोर्ट दिया गया है. यही वजह है कि S-Class को आज भी “Boardroom on Wheels” कहा जाता है.

पावरफुल इंजन और एडवांस सेफ्टी

नई Mercedes-Benz S-Class पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और V8 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है. इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग, AIRMATIC एयर सस्पेंशन और E-ACTIVE BODY CONTROL जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए MB.DRIVE सिस्टम, ADAS, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स दिए गए हैं.

