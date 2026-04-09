Mercedes G-Class EV में बड़ी गड़बड़ी! हजारों गाड़ियां मंगाईं वापस,आखिर क्या हुआ?

दुनिया की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी Mercedes-Benz को अपनी इलेक्ट्रिक G-Class SUV G580 के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ा है. कंपनी ने अमेरिका में इस कार के कुछ मॉडल्स के लिए रिकॉल नोटिस जारी किया है. वजह है एक ऐसी तकनीकी समस्या, जो सुरक्षा से जुड़ी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, इस SUV में इस्तेमाल किए गए व्हील बोल्ट समय के साथ ढीले हो सकते हैं. यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे गाड़ी के पहिए निकलने का खतरा बढ़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया है.

3700 से ज्यादा गाड़ियां वापस मंगाईं

Mercedes-Benz ने इस समस्या के चलते कुल 3,734 गाड़ियों को वापस मंगाने का फैसला किया है. ये सभी इलेक्ट्रिक G-Class G580 मॉडल्स हैं, जो अमेरिका में बेचे गए थे. ये SUV अपनी पावर और ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाती है और मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चलती है. लेकिन इतनी महंगी और दमदार गाड़ी में इस तरह की समस्या सामने आना कंपनी के लिए चिंता का विषय बन गया है.

किन मॉडल्स पड़ रहा असर?

कंपनी के अनुसार, यह समस्या सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में पाई गई है जिनका निर्माण फरवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच हुआ है. यानी इस समय के दौरान बनी गाड़ियों के मालिकों को खास ध्यान देने की जरूरत है. अगर इन गाड़ियों के व्हील बोल्ट ढीले हो जाते हैं, तो यह ड्राइविंग के दौरान खतरा पैदा कर सकता है. हालांकि अभी तक किसी दुर्घटना की खबर सामने नहीं आई है.

आखिर गड़बड़ी कहां हुई

Mercedes ने खुद माना है कि इस समस्या की वजह एक तकनीकी गलती है. कंपनी ने इलेक्ट्रिक G-Class में वही व्हील बोल्ट इस्तेमाल कर लिए, जो पेट्रोल वर्जन में इस्तेमाल होते थे,लेकिन इलेक्ट्रिक SUV का वजन ज्यादा होता है और इसका टॉर्क भी ज्यादा होता है. ऐसे में पुराने बोल्ट इस दबाव को सहन नहीं कर पाए और समय के साथ ढीले होने लगे. हालांकि कंपनी का कहना है कि यह समस्या आम सड़क पर कम ही देखने को मिलेगी और ज्यादा कठिन रास्तों या बार-बार पहिए बदलने पर ही यह सामने आ सकती है.

कंपनी क्या कर रही है समाधान के लिए

Mercedes-Benz ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान भी तैयार कर लिया है. कंपनी सभी प्रभावित गाड़ियों में पुराने व्हील बोल्ट हटाकर नए और मजबूत डिजाइन वाले बोल्ट लगाएगी. यह पूरी प्रक्रिया फ्री में की जाएगी, यानी ग्राहकों को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. कंपनी चाहती है कि सभी गाड़ियां पूरी तरह सुरक्षित रहें.

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

जिन लोगों के पास यह मॉडल है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. उन्हें बस अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना होगा और अपॉइंटमेंट लेना होगा. इसके बाद कंपनी के मैकेनिक गाड़ी के पहियों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर नए बोल्ट लगाकर समस्या को ठीक कर देंगे. यह एक आसान और सुरक्षित प्रक्रिया है.

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