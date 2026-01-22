एक्सप्लोरर
MATTER ने लॉन्च किया भारत का पहला AI-Defined Two-Wheeler प्लेटफॉर्म, EV से आगे बढ़ी स्मार्ट मोबिलिटी
MATTER ने भारत का पहला AI-Defined Two-Wheeler प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. आइए जानें ये टेक्नोलॉजी कैसे EV से आगे जाकर स्मार्ट और इंटेलिजेंट मोबिलिटी की नई पहचान बना रही है.
भारत की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, जब MATTER ने Technology Day 3.0 के मंच से भारत का पहला AI-Defined Vehicle (AIDV) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. दरअसल, ये लॉन्च सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की घोषणा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि अब टू-व्हीलर्स का भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे इंटेलिजेंट और स्मार्ट सिस्टम से लैस होंगे.
EV से आगे बढ़कर इंटेलिजेंस पर फोकस
- MATTER ने इस प्लेटफॉर्म के साथ खुद को एक सामान्य EV मैन्युफैक्चरर से आगे बढ़ाकर एक डीप-टेक कंपनी के रूप में स्थापित किया है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में टू-व्हीलर्स की असली पहचान उनकी इंटेलिजेंस से तय होगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वाहन अपने परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और सेफ्टी को समय के साथ खुद बेहतर करता रहेगा, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा.
क्या है AI-Defined Vehicle (AIDV) टेक्नोलॉजी?
- AI-Defined Vehicle पारंपरिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर काम करता है. इसमें वाहन का व्यवहार फैक्ट्री में फिक्स नहीं होता, बल्कि AI सिस्टम रियल-टाइम डेटा के आधार पर मोटर, बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है. इसका फायदा यह होता है कि वाहन हर परिस्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस देता है और उसके पार्ट्स की उम्र भी बढ़ती है.
AERA से शुरू हुई सॉफ्टवेयर-ड्रिवन यात्रा
- MATTER का फ्लैगशिप मॉडल AERA पहले ही Software-Defined Vehicle टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए बिना हार्डवेयर बदले परफॉर्मेंस और फीचर्स बेहतर किए जाते रहे हैं. यही अनुभव अब AI-Defined प्लेटफॉर्म की नींव बना है, जो भविष्य की मोबिलिटी को और ज्यादा स्मार्ट बनाएगा.
आने वाले समय में नए सेगमेंट में एंट्री की तैयारी
- MATTER ने जानकारी दी है कि अगले 36 से 48 महीनों में कंपनी कई टू-व्हीलर सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी. ये सभी मॉडल एक ही AI-Defined टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे, जिससे हर सेगमेंट में एक जैसा स्मार्ट और सुरक्षित अनुभव मिलेगा.
ये भी पढ़ें: उर्वशी रौतेला ने खरीदी नई Rolls-Royce Cullinan और G-Wagon, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
दिल्ली NCR
बीटिंग रिट्रीट की प्रैक्टिस के लिए आज नई दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर नहीं मिलेगी एंट्री
विश्व
चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी, सरकार और खिलाड़ियों के बीच मीटिंग, जानिए लेटेस्ट अपडेट
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL