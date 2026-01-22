भारत की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, जब MATTER ने Technology Day 3.0 के मंच से भारत का पहला AI-Defined Vehicle (AIDV) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. दरअसल, ये लॉन्च सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की घोषणा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि अब टू-व्हीलर्स का भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे इंटेलिजेंट और स्मार्ट सिस्टम से लैस होंगे.

EV से आगे बढ़कर इंटेलिजेंस पर फोकस

MATTER ने इस प्लेटफॉर्म के साथ खुद को एक सामान्य EV मैन्युफैक्चरर से आगे बढ़ाकर एक डीप-टेक कंपनी के रूप में स्थापित किया है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में टू-व्हीलर्स की असली पहचान उनकी इंटेलिजेंस से तय होगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वाहन अपने परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और सेफ्टी को समय के साथ खुद बेहतर करता रहेगा, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा.

क्या है AI-Defined Vehicle (AIDV) टेक्नोलॉजी?

AI-Defined Vehicle पारंपरिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर काम करता है. इसमें वाहन का व्यवहार फैक्ट्री में फिक्स नहीं होता, बल्कि AI सिस्टम रियल-टाइम डेटा के आधार पर मोटर, बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है. इसका फायदा यह होता है कि वाहन हर परिस्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस देता है और उसके पार्ट्स की उम्र भी बढ़ती है.

AERA से शुरू हुई सॉफ्टवेयर-ड्रिवन यात्रा

MATTER का फ्लैगशिप मॉडल AERA पहले ही Software-Defined Vehicle टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए बिना हार्डवेयर बदले परफॉर्मेंस और फीचर्स बेहतर किए जाते रहे हैं. यही अनुभव अब AI-Defined प्लेटफॉर्म की नींव बना है, जो भविष्य की मोबिलिटी को और ज्यादा स्मार्ट बनाएगा.

आने वाले समय में नए सेगमेंट में एंट्री की तैयारी

MATTER ने जानकारी दी है कि अगले 36 से 48 महीनों में कंपनी कई टू-व्हीलर सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी. ये सभी मॉडल एक ही AI-Defined टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे, जिससे हर सेगमेंट में एक जैसा स्मार्ट और सुरक्षित अनुभव मिलेगा.

