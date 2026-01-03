हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदेश की सबसे सस्ती Hybrid SUV कौन-सी है? कीमत से फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

देश की सबसे सस्ती Hybrid SUV कौन-सी है? कीमत से फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

Maruti Victoris Hybrid: अगर आप देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये गाड़ी आपको कितनी सस्ती मिल जाएगी? आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

Maruti Victoris की लॉन्चिंग के साथ ही भारतीय बाजार में हलचल मच गई है. ये SUV अब देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV बन गई है, जिसने सीधे तौर पर Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder को पीछे छोड़ दिया है. Maruti Victoris न केवल कीमत में किफायती है बल्कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV भी है.

Maruti Victoris के हाइब्रिड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 16.38 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच रखी गई है. तुलना करें तो Maruti Grand Vitara की हाइब्रिड कीमत 16.99 लाख रुपये और Toyota Hyryder की हाइब्रिड कीमत 16.81 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी Victoris ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स और बेहतर माइलेज कम कीमत पर ऑफर कर रही है.

कैसा है Maruti Victoris Hybrid का इंजन?

Victoris में 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया गया है. यह इंजन 92.5 hp पावर और 122 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसे e-CVT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. माइलेज के मामले में Victoris ने सभी को पीछे छोड़ दिया है. ARAI के अनुसार यह SUV 28.65 kmpl का शानदार माइलेज देती है. यह आंकड़ा इसेसिर्फ अपने सेगमेंट में बल्कि पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा फ्यूल-इफिशिएंट SUVs में शामिल करता है.

Maruti Victoris Hybrid के फीचर्स

Maruti ने Victoris को फीचर्स के मामले में भी प्रीमियम रखा है. इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके साथ 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम, 8-वे एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और Alexa AI वॉइस असिस्टेंट मिलते हैं. SUV में Suzuki Connect के जरिए 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स, पावर टेलगेट, जेस्चर कंट्रोल और एंबियंट लाइटिंग जैसी भी फीचर्स हैं.

सेफ्टी फीचर्स और ADAS

Maruti Victoris Hybrid को सेफ्टी के मामले में भी मजबूत बनाया गया है. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसी सुविधाएं स्टैंडर्ड दी गई हैं. इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 ADAS शामिल है. ADAS पैकेज में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसी फीचर्स मिलती हैं. गौर करने वाली बात यह है कि Victoris को BNCAP और GNCAP दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त है.

Victoris Hybrid की खासियत

Victoris Maruti की पहली ऐसी SUV है जिसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें ऑप्शनल ALLGRIP Select ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और मल्टीटेरेन ड्राइव मोड भी मौजूद हैं. यह SUV न सिर्फ शहर की सड़कों पर बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी एक भरोसेमंद विकल्प बन सकती है.

यह भी पढ़ें:-

दिल्ली सरकार का नया एक्शन प्लान, अब बदलेंगे PUC और फिटनेस सर्टिफिकेट के नियम

Published at : 03 Jan 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Victoris Most Cheapest Hybrid SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
हेल्थ
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget