देश की सबसे सस्ती Hybrid SUV कौन-सी है? कीमत से फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

Maruti Victoris की लॉन्चिंग के साथ ही भारतीय बाजार में हलचल मच गई है. ये SUV अब देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV बन गई है, जिसने सीधे तौर पर Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder को पीछे छोड़ दिया है. Maruti Victoris न केवल कीमत में किफायती है बल्कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV भी है.

Maruti Victoris के हाइब्रिड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 16.38 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच रखी गई है. तुलना करें तो Maruti Grand Vitara की हाइब्रिड कीमत 16.99 लाख रुपये और Toyota Hyryder की हाइब्रिड कीमत 16.81 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी Victoris ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स और बेहतर माइलेज कम कीमत पर ऑफर कर रही है.

कैसा है Maruti Victoris Hybrid का इंजन?

Victoris में 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया गया है. यह इंजन 92.5 hp पावर और 122 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसे e-CVT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. माइलेज के मामले में Victoris ने सभी को पीछे छोड़ दिया है. ARAI के अनुसार यह SUV 28.65 kmpl का शानदार माइलेज देती है. यह आंकड़ा इसे न सिर्फ अपने सेगमेंट में बल्कि पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा फ्यूल-इफिशिएंट SUVs में शामिल करता है.

Maruti Victoris Hybrid के फीचर्स

Maruti ने Victoris को फीचर्स के मामले में भी प्रीमियम रखा है. इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके साथ 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम, 8-वे एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और Alexa AI वॉइस असिस्टेंट मिलते हैं. SUV में Suzuki Connect के जरिए 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स, पावर टेलगेट, जेस्चर कंट्रोल और एंबियंट लाइटिंग जैसी भी फीचर्स हैं.

सेफ्टी फीचर्स और ADAS

Maruti Victoris Hybrid को सेफ्टी के मामले में भी मजबूत बनाया गया है. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसी सुविधाएं स्टैंडर्ड दी गई हैं. इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 ADAS शामिल है. ADAS पैकेज में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसी फीचर्स मिलती हैं. गौर करने वाली बात यह है कि Victoris को BNCAP और GNCAP दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त है.

Victoris Hybrid की खासियत

Victoris Maruti की पहली ऐसी SUV है जिसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें ऑप्शनल ALLGRIP Select ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और मल्टीटेरेन ड्राइव मोड भी मौजूद हैं. यह SUV न सिर्फ शहर की सड़कों पर बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी एक भरोसेमंद विकल्प बन सकती है.

