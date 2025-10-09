34 KM माइलेज, 6 एयरबैग और कम खर्च वाली CNG कारें: जानिए देश की 5 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां

पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से अब लोग ज्यादा माइलेज और कम खर्च वाली गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में CNG कारें सबसे बेहतर विकल्प बन चुकी हैं. जीएसटी में कटौती और लो मेंटनेंस कॉस्ट की वजह से ये गाड़ियां अब पहले से ज्यादा सस्ती हो गई हैं. अगर आप भी दिवाली पर 6-7 लाख के बजट में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए देश की 5 सबसे सस्ती CNG कारों के बारे में जानते हैं,जो माइलेज में बेहतरीन और फीचर्स में शानदार हैं.

Maruti S-Presso CNG

Maruti S-Presso CNG की एक्स-शोरूम कीमत 4.62 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.0L K-Series पेट्रोल-CNG इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 32.73 km/kg है, जो इसे अपने सेगमेंट में बहुत किफायती बनाता है. कार में डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, ESP, 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा पावर विंडोज, मैनुअल AC और 240 लीटर बूट स्पेस जैसी सुविधाएं भी हैं. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और आरामदायक केबिन शहर में ड्राइविंग के लिए एकदम सही है.

Maruti Suzuki Alto K10 CNG

Maruti Alto K10 CNG की कीमत 4.82 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 33.85 km/kg (ARAI) है, जो इसे माइलेज क्वीन बनाता है. ये कार 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, रियर सेंसर और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आती है. 7-इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 214 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार खासकर छोटे परिवारों और शहर में चलाने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.

Tata Tiago CNG

Tata Tiago CNG की कीमत 5.49 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन है जो 72 PS पावर और 95 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 26.49 km/kg (मैनुअल) और 28.06 km/kg (AMT) है. ये कार 4-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे सबसे सुरक्षित बजट कारों में से एक बनाती है. 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, क्रूज कंट्रोल, ऑटो AC और कीलेस एंट्री जैसी सुविधाएं इसे फीचर-रिच बनाती हैं.

Maruti Wagon R CNG

Maruti Wagon R CNG की एक्स-शोरूम कीमत 5.89 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 34.05 km/kg (ARAI) है. ये कार 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, रियर सेंसर और हिल होल्ड जैसी सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है. 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल, पावर विंडोज और 341 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार एक परफेक्ट फैमिली पैकेज है.

Maruti Celerio CNG

Maruti Celerio CNG की कीमत 5.98 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 34.43 km/kg है, जो इसे भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट CNG कार बनाता है. सेलेरियो में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, रियर सेंसर्स, 7-इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री और ऑटो AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 313 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Bolero से लेकर Tata Safari तक: ये है भारत की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर डीजल SUVs, देखें लिस्ट