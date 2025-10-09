हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो34 KM माइलेज, 6 एयरबैग और कम खर्च वाली CNG कारें: जानिए देश की 5 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां

34 KM माइलेज, 6 एयरबैग और कम खर्च वाली CNG कारें: जानिए देश की 5 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां

अगर आप दिवाली पर एक नई और किफायती कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है.आइए भारत की 5 सबसे सस्ती और माइलेज में बेहतरीन CNG कारों के बारे में जानते हैं. जिनकी कीमत 4.61 लाख से शुरू होती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से अब लोग ज्यादा माइलेज और कम खर्च वाली गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में CNG कारें सबसे बेहतर विकल्प बन चुकी हैं. जीएसटी में कटौती और लो मेंटनेंस कॉस्ट की वजह से ये गाड़ियां अब पहले से ज्यादा सस्ती हो गई हैं. अगर आप भी दिवाली पर 6-7 लाख के बजट में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए देश की 5 सबसे सस्ती CNG कारों के बारे में जानते हैं,जो माइलेज में बेहतरीन और फीचर्स में शानदार हैं.

Maruti S-Presso CNG 

  • Maruti S-Presso CNG की एक्स-शोरूम कीमत 4.62 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.0L K-Series पेट्रोल-CNG इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 32.73 km/kg है, जो इसे अपने सेगमेंट में बहुत किफायती बनाता है. कार में डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, ESP, 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा पावर विंडोज, मैनुअल AC और 240 लीटर बूट स्पेस जैसी सुविधाएं भी हैं. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और आरामदायक केबिन शहर में ड्राइविंग के लिए एकदम सही है.

Maruti Suzuki Alto K10 CNG 

  • Maruti Alto K10 CNG की कीमत 4.82 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 33.85 km/kg (ARAI) है, जो इसे माइलेज क्वीन बनाता है. ये कार 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, रियर सेंसर और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आती है. 7-इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 214 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार खासकर छोटे परिवारों और शहर में चलाने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.

Tata Tiago CNG

  • Tata Tiago CNG की कीमत 5.49 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन है जो 72 PS पावर और 95 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 26.49 km/kg (मैनुअल) और 28.06 km/kg (AMT) है. ये कार 4-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे सबसे सुरक्षित बजट कारों में से एक बनाती है. 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, क्रूज कंट्रोल, ऑटो AC और कीलेस एंट्री जैसी सुविधाएं इसे फीचर-रिच बनाती हैं.

Maruti Wagon R CNG 

  • Maruti Wagon R CNG की एक्स-शोरूम कीमत 5.89 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 34.05 km/kg (ARAI) है. ये कार 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, रियर सेंसर और हिल होल्ड जैसी सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है. 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल, पावर विंडोज और 341 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार एक परफेक्ट फैमिली पैकेज है.

Maruti Celerio CNG

  • Maruti Celerio CNG की कीमत 5.98 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 34.43 km/kg है, जो इसे भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट CNG कार बनाता है. सेलेरियो में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, रियर सेंसर्स, 7-इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री और ऑटो AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 313 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Bolero से लेकर Tata Safari तक: ये है भारत की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर डीजल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 09 Oct 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
Auto News CNG Cars Maruti CNG Cars Tata Tiago CNG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
बिहार
Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
Advertisement

वीडियोज

Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
26/11 Remarks: PM Modi का Congress पर तीखा हमला, 'Gandhi Vadra परिवार ने देश सुरक्षा से खिलवाड़ किया'
शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Private Jet Crash: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
बिहार
Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
ओटीटी
October 2025 OTT Release: अक्टूबर के पहले हफ्ते से दीवाली तक, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये बड़ी फिल्में, डेट नोट कर लें
अक्टूबर के पहले हफ्ते से दीवाली तक, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये बड़ी फिल्में, डेट नोट कर लें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Embed widget