हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Swift बेस वेरिएंट खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी EMI

Maruti Swift बेस वेरिएंट खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी EMI

Car Finance Plan: Maruti Suzuki Swift के बेस वेरिएंट को 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? आइए इसके कीमत, लोन अमाउंट और किस्त का पूरा हिसाब जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Feb 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप Maruti Swift के बेस वेरिएंट को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी कीमत और EMI का सही हिसाब जानना जरूरी है. Swift भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है और हैचबैक सेगमेंट में इसे अच्छा विकल्प माना जाता है. आइए जानते हैं कि 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद हर महीने कितनी EMI देनी होगी.

Maruti Swift बेस वेरिएंट की कीमत

Maruti Suzuki Swift के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपये है. अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्च भी जोड़ना होगा. दिल्ली में लगभग 24 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन और करीब 28 हजार रुपये इंश्योरेंस का खर्च आता है. इन सभी को जोड़ने के बाद Swift की ऑन-रोड कीमत लगभग 6.36 लाख रुपये हो जाती है.

2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद कितनी EMI?

अगर आप 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी करीब 4.36 लाख रुपये बैंक से फाइनेंस कराने होंगे. आमतौर पर बैंक एक्स-शोरूम कीमत पर ही लोन देता है. मान लीजिए बैंक आपको 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए 4.36 लाख रुपये का लोन देता है. ऐसी स्थिति में आपकी मासिक EMI लगभग 7,027 रुपये बनेगी. यह EMI आपको 84 महीनों तक देनी होगी.

कुल कितनी महंगी पड़ेगी Swift?

अगर आप 4.36 लाख रुपये का लोन 9 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 साल के लिए लेते हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 1.53 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे. इस तरह एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च और ब्याज जोड़कर Maruti Swift बेस वेरिएंट की कुल लागत लगभग 7.90 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यानी लोन लेने पर कार की असली कीमत काफी बढ़ जाती है.

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

Swift का मुकाबला हैचबैक सेगमेंट में Maruti Alto K10, S-Presso, Celerio, Wagon R, Renault Kwid और Tata Tiago से होता है. इसके अलावा कुछ एंट्री लेवल SUV जैसे Renault Kiger, Nissan Magnite, Hyundai Exter और Tata Punch भी इसे टक्कर देती हैं.

यह भी पढ़ें:- 5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स 

Published at : 22 Feb 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
EMI Maruti Swift Base Variant Maruti Swift Down Payment Maruti Swift Price Swift EMI Calculation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti Swift बेस वेरिएंट खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी EMI
Maruti Swift बेस वेरिएंट खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी EMI
ऑटो
नए अवतार में आ रही Maruti Brezza, जानें डिजाइन और इंटीरियर में क्या होगा नया?
नए अवतार में आ रही Maruti Brezza, जानें डिजाइन और इंटीरियर में क्या होगा नया?
ऑटो
जल्द हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होगी Maruti Fronx, 35 KM माइलेज के साथ मिलेंगे ये फीचर्स
जल्द हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होगी Maruti Fronx, 35 KM माइलेज के साथ मिलेंगे ये फीचर्स
ऑटो
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget