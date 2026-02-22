Maruti Swift बेस वेरिएंट खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी EMI

अगर आप Maruti Swift के बेस वेरिएंट को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी कीमत और EMI का सही हिसाब जानना जरूरी है. Swift भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है और हैचबैक सेगमेंट में इसे अच्छा विकल्प माना जाता है. आइए जानते हैं कि 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद हर महीने कितनी EMI देनी होगी.

Maruti Swift बेस वेरिएंट की कीमत

Maruti Suzuki Swift के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपये है. अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्च भी जोड़ना होगा. दिल्ली में लगभग 24 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन और करीब 28 हजार रुपये इंश्योरेंस का खर्च आता है. इन सभी को जोड़ने के बाद Swift की ऑन-रोड कीमत लगभग 6.36 लाख रुपये हो जाती है.

2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद कितनी EMI?

अगर आप 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी करीब 4.36 लाख रुपये बैंक से फाइनेंस कराने होंगे. आमतौर पर बैंक एक्स-शोरूम कीमत पर ही लोन देता है. मान लीजिए बैंक आपको 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए 4.36 लाख रुपये का लोन देता है. ऐसी स्थिति में आपकी मासिक EMI लगभग 7,027 रुपये बनेगी. यह EMI आपको 84 महीनों तक देनी होगी.

कुल कितनी महंगी पड़ेगी Swift?

अगर आप 4.36 लाख रुपये का लोन 9 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 साल के लिए लेते हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 1.53 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे. इस तरह एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च और ब्याज जोड़कर Maruti Swift बेस वेरिएंट की कुल लागत लगभग 7.90 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यानी लोन लेने पर कार की असली कीमत काफी बढ़ जाती है.

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

Swift का मुकाबला हैचबैक सेगमेंट में Maruti Alto K10, S-Presso, Celerio, Wagon R, Renault Kwid और Tata Tiago से होता है. इसके अलावा कुछ एंट्री लेवल SUV जैसे Renault Kiger, Nissan Magnite, Hyundai Exter और Tata Punch भी इसे टक्कर देती हैं.

