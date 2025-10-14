पहले ही महीने Maruti Victoris की बिकीं हजारों यूनिट्स, 25 हजार बुकिंग का आंकड़ा पार

Maruti Suzuki Victoris, कंपनी की नई मिड-साइज SUV, ने भारतीय बाजार में आते ही जबरदस्त शुरुआत की है. लॉन्च के पहले ही महीने में इसकी 4,261 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है. इतना ही नहीं, कंपनी को अब तक 25,000 से अधिक बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि ग्राहकों में Victoris को लेकर जबरदस्त उत्साह है. हालांकि बिक्री के मामले में Grand Vitara अभी भी आगे है, जिसकी सितंबर में 5,698 यूनिट्स बिकीं. फिर भी Victoris की शुरुआती सफलता इस बात का संकेत देती है कि आने वाले महीनों में ये SUV और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

Arena नेटवर्क से बढ़ेगी पहुंच

Maruti Suzuki ने Victoris को अपने Arena डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचने का फैसला किया है, जबकि Grand Vitara को Nexa चैनल से बेचा जाता है. Arena नेटवर्क के पास देशभर में 2,500 से ज्यादा टचपॉइंट्स हैं, जिससे Victoris को छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी.कंपनी की ये रणनीति Victoris की बिक्री को तेजी से बढ़ा सकती है, क्योंकि Arena नेटवर्क भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल सेल्स चैनलों में से एक है.

कीमत और वेरिएंट्स

Maruti Suzuki Victoris की एक्स-शोरूम कीमत 10.5 लाख से 19.9 लाख के बीच रखी गई है. ये SUV तीन इंजन विकल्पों- 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल, और 1.5-लीटर S-CNG वेरिएंट में उपलब्ध है. इन वेरिएंट्स के जरिए कंपनी ने हर तरह के ग्राहकों को टारगेट किया है. Victoris की ये वेरायटी इसे Maruti की SUV लाइनअप में एक बेहतर विकल्प बनाती है.

एडवांस्ड फीचर्स

Maruti Suzuki Victoris को कंपनी की अब तक की सबसे एडवांस्ड SUV माना जा रहा है. इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहली बार Maruti की किसी गाड़ी में देखने को मिले हैं.इस SUV में Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), वेंटिलेटेड सीट्स, Dolby Atmos साउंड सिस्टम, 360° कैमरा, TPMS, और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, और पावर्ड बूट रिलीज सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे प्रीमियम फील देती हैं





Maruti Suzuki Victoris ने सेफ्टी के मामले में भी शानदार प्रदर्शन किया है. इसे Bharat NCAP (BNCAP) और Global NCAP (GNCAP) दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है.इस SUV में 6 एयरबैग्स, ESP, ABS + EBD, हिल-होल्ड असिस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं.ADAS की मदद से ये SUV ड्राइवर असिस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में Hyundai और Honda जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है.

Grand Vitara और Creta से कड़ा मुकाबला

Maruti Suzuki Victoris का मुकाबला सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, और Honda Elevate जैसी पॉपुलर SUVs से है. सितंबर 2025 में Hyundai Creta की 18,000 यूनिट्स बिकीं, जो Victoris से काफी ज्यादा है. लेकिन Victoris की शुरुआती परफॉर्मेंस से साफ है कि ये SUV धीरे-धीरे मार्केट में अपनी जगह बना रही है.Maruti अब Grand Vitara और Victoris दोनों मॉडलों के जरिए SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

