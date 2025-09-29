GST कटौती के बाद सिर्फ 5.20 लाख में मिल रही Maruti Eeco, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती के बाद सिर्फ 5.20 लाख में मिल रही Maruti Eeco, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

GST कटौती के बाद भारत की सबसे किफायती 6-सीटर कार Maruti Suzuki Eeco सिर्फ 5 लाख 20 हजार रुपये में मिल रही है. आइए गाड़ी के फीचर्स, इंजन और माइलेज पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 10:02 AM (IST)
भारत की सबसे सस्ती 6-सीटर कार Maruti Suzuki Eeco अब और भी किफायती हो गई है. GST 2.0 लागू होने के बाद यात्री वाहनों पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है. इस बदलाव का सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है और अब Eeco मात्र 5,20,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदी जा सकती है. कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है.

कैसा है इंटीरियर?

  • Maruti Suzuki Eeco का इंटीरियर सिंपल और यूजफुल है. ये कार 5 और 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है. इसमें फ्रंट पावर विंडोज दिए गए हैं जबकि रियर पैसेंजर्स के लिए मैनुअल विंडो क्रैंक्स मिलते हैं. 510 लीटर का बूट स्पेस इसे फैमिली ट्रिप्स के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाता है. डुअल-टोन डैशबोर्ड और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ ये कार भले ही प्रीमियम न लगे, लेकिन मॉडर्न फील देती है. गर्मियों के लिए इसमें मैनुअल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम भी उपलब्ध है.

फीचर्स और सेफ्टी

  • फीचर्स की बात करें तो Maruti Eeco में बेसिक लेकिन जरूरी सुविधाएं दी गई हैं. इसमें एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, 12V पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर्स और रियर रीडिंग लैंप जैसे फीचर्स शामिल हैं. पार्किंग सेंसर रिवर्सिंग को आसान बनाते हैं. सेफ्टी के मामले में अब ये और भी मजबूत हो गई है. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

इंजन और माइलेज

  • Maruti Suzuki Eeco में 1.2 लीटर का K-सीरीज डुअल जेट, डुअल VVT पेट्रोल इंजन मिलता है. ये इंजन 61.3 bhp की पावर और 105.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं CNG वेरिएंट में पावर थोड़ा कम (71 bhp) है लेकिन फ्यूल एफिशियंसी बेहतर है. इसका 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन 19.71 kmpl और CNG वर्जन 26.78 km/kg तक का माइलेज देता है.

Eeco का मुकाबला 

  • Maruti Suzuki Eeco, Arena नेटवर्क के जरिए बिकती है और सीधे तौर पर पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों और मिडिल क्लास परिवारों को टारगेट करती है. अपने सेगमेंट में ये बेहद सस्ती और भरोसेमंद कार है. मार्केट में ये फैमिली कारों जैसे Kia Seltos, Kia Carens और Toyota Innova को टक्कर देती है. वहीं, SUV सेगमेंट में GST कटौती का असर इन मॉडलों पर भी पड़ा है, Kia Seltos अब करीब 75,000 तक सस्ती हो गई है.

  • अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और बड़ी फैमिली कार खरीदना चाहते हैं तो Maruti Suzuki Eeco आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है. नई कीमत के साथ ये भारत की सबसे सस्ती 6-सीटर कार बनी हुई है, जो न सिर्फ किफायती है बल्कि माइलेज और स्पेस के मामले में भी शानदार है.

Published at : 29 Sep 2025 10:02 AM (IST)
Maruti Suzuki Kia Seltos Toyota Innova Kia Carens Maruti Suzuki Eeco GST 2.0 GST Cut
