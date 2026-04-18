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हिंदी न्यूज़ऑटोमाइलेज 30 KM, शानदार सेफ्टी और कीमत बेहद कम, नए अवतार में एंट्री लेने जा रही Maruti Baleno

माइलेज 30 KM, शानदार सेफ्टी और कीमत बेहद कम, नए अवतार में एंट्री लेने जा रही Maruti Baleno

Maruti Baleno Facelift: गाड़ी में अलॉय व्हील्स और बॉडी डिजाइन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे इसका ओवरऑल रोड प्रेजेंस बेहतर होगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 Apr 2026 04:12 PM (IST)
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आज के समय में हैचबैक सेगमेंट में लगातार नए अपडेट और फेसलिफ्ट मॉडल्स आ रहे हैं. इसके पीछे वजह यही है कि ग्राहकों को बेहतर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और अच्छा माइलेज मिल सके. इसी कड़ी में Maruti Suzuki Baleno के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लेकर खबर सामने आई है, जिसमें कई नए बदलाव और अपडेट मिलने की बात कही जा रही है. यह कार पहले से ही अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर है और अब कंपनी इसे और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है.

Maruti Baleno फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिल सकता है. कार का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया जाएगा, जिसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और LED लाइट्स जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. इससे कार का लुक पहले से ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लगेगा. इसके अलावा अलॉय व्हील्स और बॉडी डिजाइन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे इसका ओवरऑल रोड प्रेजेंस बेहतर होगा. 

नई Maruti Baleno का कैसा होगा इंटीरियर?

इंटीरियर की बात करें तो नई Baleno में कई बदलाव किए जा सकते हैं. केबिन को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए बेहतर क्वालिटी के मैटेरियल और नया डिजाइन दिया जा सकता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स और डिजिटल डिस्प्ले जैसे अपडेट मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही ड्राइवर और पैसेंजर्स के आराम को ध्यान में रखते हुए सीटिंग और स्पेस को भी बेहतर किया जा सकता है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें सेफ्टी और टेक्नोलॉजी दोनों पर फोकस बढ़ाया जाएगा. जैसे 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस ड्राइविंग फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इससे कार पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ और स्मार्ट हो जाएगी.

Maruti Baleno का पावरट्रेन और कीमत 

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो पहले की तरह अच्छा माइलेज और स्मूद ड्राइविंग देगा. इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल सकते हैं. 

माइलेज के मामले में भी यह कार अपनी पहचान बनाए रखेगी. पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25-30 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज मिलने की उम्मीद है, जबकि CNG वेरिएंट में यह और ज्यादा हो सकता है, जिससे यह कार रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती साबित होगी.

कीमत और लॉन्च को लेकर अभी कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 6.8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और इसे 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. 

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Published at : 18 Apr 2026 04:12 PM (IST)
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