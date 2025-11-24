Maruti Alto से भी सस्ती, सिर्फ 3.5 लाख रुपये में नई ब्रांडेड 5-सीटर कार! जानिए बेस्ट ऑप्शन

Maruti Suzuki Car Under 3.5 Lakh: भारतीय बाजार में कई सस्ती और बेहतर कार शामिल हैं. मारुति ऑल्टो के10 (Maruti Alto K10) मोस्ट पॉपुलर कार में से एक है. इस गाड़ी की कीमत चार लाख रुपये से भी कम है. लेकिन ऑल्टो के 10 से भी सस्ती एक और गाड़ी है, जो कि मारुति सुजुकी की फैमिली से भी आती है. मारुति एस-प्रेसो (Maruti S-Presso) भारत की सस्ती कार है. मारुति सुजुकी की इस कार की कीमत 3.5 लाख रुपये की रेंज में है.

Maruti Alto से भी सस्ती गाड़ी

मारुति ऑल्टो की एक्स-शोरूम प्राइस 3,69,600 रुपये से शुरू है. इस कार से भी सस्ती गाड़ी मारुति एस-प्रेसो है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 3,49,900 रुपये से शुरू है. एस-प्रेसो 7 कलर वेरिएंट में मार्केट में शामिल है. इस गाड़ी में एडवांस्ड डुअल जेट, डुअल VVT इंजन लगा है, जिससे 5,500 rpm पर 49 kW की पावर मिलती है. इस कार के इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या AGS ट्रांसमिशन लगा मिलता है.

Maruti S-Presso के सेफ्टी फीचर्स

मारुति एस-प्रेसो में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर भी है. इस गाड़ी में पैसेंजर्स की सेफ्टी की लिए डुअल एयरबैग्स लगे हैं. मारुति की इस कार में हिल होल्ड असिस्ट के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए हैं. कार में ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है. मारुति एस-प्रेसो के भारतीय बाजार में आठ वेरिएंट्स शामिल हैं और इसके टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 5,24,900 रुपये है.

5 लाख रुपये की रेंज में बेस्ट ऑप्शन

मारुति एस-प्रेसो की सबसे बड़ी राइवल इसी ब्रांड की मारुति ऑल्टो के10 है. ऑल्टो की एक्स-शोरूम प्राइस 3.70 लाख रुपये से शुरू है. रेनॉ क्विड भी इस कार कंपनी की सबसे सस्ती गाड़ी है. क्विड की एक्स-शोरूम कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होकर 5.99 लाख रुपये तक जाती है. टाटा टियागो, एस-प्रेसो की तुलना में थोड़ी महंगी है, लेकिन पांच लाख रुपये की प्राइस-रेंज में ये भी बेहतर गाड़ी है. टाटा टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से शुरू होकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है.

