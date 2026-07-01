आम आदमी के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना रहेगा सस्ता? EV पॉलिसी से मजे ही मजे

दिल्ली EV पॉलिसी 2026 में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं. अब सरकार ने 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है. ऐसे में इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. पहले जहां EV खरीदने के लिए ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती थी,

अब बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं, जो कम कीमत में मौजूद हैं. ये कारें न सिर्फ चलाने में सस्ती पड़ती हैं, बल्कि इनके मेंटेनेंस का खर्च भी कम होता है.अगर आपका बजट सीमित है और आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये गाड़ियां आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकती हैं.

Tiago EV

इस लिस्ट में पहला नाम Tata Tiago EV का है, जिसे भारत की सबसे किफायती और पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में गिना जाता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.99 लाख रुपये है. यह कार शहर के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इसमें अच्छा केबिन स्पेस, कई मॉडर्न फीचर्स और भरोसेमंद बैटरी पैक मिलता है. कम रनिंग कॉस्ट और टाटा के मजबूत सर्विस नेटवर्क के चलते यह पहली बार EV खरीदने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.

MG Comet EV

दूसरे नंबर पर MG Comet EV का नाम है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.60 लाख रुपये है. यह एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार है, जिसे खास तौर पर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों और छोटी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका छोटा साइज पार्किंग को आसान बनाता है, जबकि इसका मॉडर्न इंटीरियर और डिजिटल फीचर्स इसे युवाओं के बीच पॉपुलर बनाते हैं. अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर होती है तो यह कार एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

Tata Punch EV

अगर आप हैचबैक की बजाय SUV जैसी हाई ड्राइविंग पोजिशन और दमदार लुक चाहते हैं तो Tata Punch EV आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 9.69 लाख रुपये है .Punch EV में बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी, लंबी ड्राइविंग रेंज और कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शहर के साथ-साथ लंबी दूरी का सफर भी करना चाहते हैं.

Citroen eC3

इसके बाद Citroen eC3 का नाम आता है. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की शुरुआती कीमत करीब 11.99 लाख रुपये है. इस कार की mhgखासियत इसका बड़ा केबिन और आरामदायक सीटें हैं. फैमिली के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. इसके साथ ही गाड़ी का सस्पेंशन भी भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी आरामदायक माना जाता है.

Tata Tigor EV

अगर आप इलेक्ट्रिक सेडान खरीदना चाहते हैं, तो Tata Tigor EV भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 12.50 लाख रुपये है. यह कार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ आरामदायक ड्राइविंग फील चाहते हैं. इसमें अच्छा बूट स्पेस, कई सेफ्टी फीचर्स और बैलेंस्ड ड्राइविंग रेंज मिलती है.

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