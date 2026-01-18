Mahindra XUV 700 या Tata Safari, कौन-सी 7 सीटर खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स

अगर आप एक बड़ी, मजबूत और फैमिली के लिए सही 7 सीटर SUV लेने की सोच रहे हैं, तो Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. महिंद्रा ने हाल ही में XUV 7XO लॉन्च की है, जो पहले XUV700 के नाम से जानी जाती थी. यह कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV है. वहीं Tata Safari पहले से ही इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर रही है और लोग इसे इसके मजबूत लुक और आरामदायक केबिन के लिए जानते हैं.

कितनी है Mahindra XUV 7XO की कीमत?

दरअसल, Mahindra XUV 7XO की कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 24.92 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये SUV 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में मिलती है और कुल छह ट्रिम लेवल में आती है. Tata Safari भी इसी सेगमेंट में मौजूद है और दोनों गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर मानी जाती है.

कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल?

इंजन की बात करें तो Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. दोनों SUV में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं. हालांकि पावर के मामले में Mahindra XUV 7XO थोड़ा आगे निकल जाती है. इसका पेट्रोल इंजन Tata Safari के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावर देता है. डीजल वर्जन में भी XUV 7XO ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क जनरेटकरती है.

एक और बड़ा फर्क ड्राइव सिस्टम का है. Mahindra XUV 7XO में फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ-साथ ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जबकि Tata Safari सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है. अगर आपको खराब रास्तों या पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलानी है, तो यह फर्क आपके लिए अहम हो सकता है.

साइज और रोड प्रेजेंस में कौन है आगे?

साइज की बात करें तो Mahindra XUV 7XO, Tata Safari से करीब 27 मिमी ज्यादा लंबी है. वहीं Tata Safari, XUV 7XO से लगभग 32 मिमी ज्यादा चौड़ी है. ऊंचाई में भी Tata Safari आगे है, जो XUV 7XO से करीब 40 मिमी ज्यादा ऊंची है. व्हीलबेस के मामले में Mahindra की SUV थोड़ी बड़ी है, जिससे पीछे बैठने वालों को अच्छा लेगरूम मिलता है.

