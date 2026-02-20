टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च

महिंद्रा भारत की बड़ी वाहन कंपनियों में से एक है. कंपनी कई तरह की एसयूवी गाड़ियां बाजार में बेचती है. Mahindra Scorpio N भी कंपनी की पॉपुलर मिड साइज एसयूवी है. अब खबर है कि इसका फेसलिफ्ट मॉडल फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इससे साफ है कि कंपनी इस गाड़ी के नए वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है.

डिजाइन में हो सकते हैं हल्के बदलाव

Mahindra Scorpio N Facelift के डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ छोटे बदलाव जरूर किए जा सकते हैं. गाड़ी के आगे और पीछे के हिस्से में हल्का नया लुक दिया जा सकता है. नई ग्रिल, बदले हुए बंपर और नई लाइट्स देखने को मिल सकती हैं. कंपनी गाड़ी को पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न बनाने की कोशिश कर सकती है. टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी को कवर किया गया था, जिससे साफ है कि डिजाइन में कुछ नया जोड़ा जा सकता है.

मिल सकते हैं कई नए फीचर्स

रिपोर्ट्स के अनुसार नई Scorpio N Facelift में कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. सेंटर कंसोल के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल सकता है. गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS, हाई बीम असिस्ट और स्पीड लिमिट असिस्ट जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं. इन फीचर्स से ड्राइविंग अनुभव और बेहतर हो सकता है.

इंजन रहेगा पहले जैसा

Mahindra Scorpio N Facelift के इंजन में बदलाव की संभावना कम है. इसमें मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन ही मिल सकते हैं. इन इंजनों के साथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा. गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए भी सक्षम बनाया जाएगा, जैसा कि मौजूदा मॉडल में मिलता है.

कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत ?

कंपनी ने अभी लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2026 के मध्य तक भारत में पेश किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो मौजूदा मॉडल की तुलना में फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत 20 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ सकती है. सही जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी.