हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोटेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च

टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च

Mahindra Scorpio N Facelift को जल्‍द लॉन्‍च किया जा सकता है. लॉन्‍च से पहले इस SUV को फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.आइए इसके नए फीचर्स, डिजाइन , इंजन और लॉन्च डेट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा भारत की बड़ी वाहन कंपनियों में से एक है. कंपनी कई तरह की एसयूवी गाड़ियां बाजार में बेचती है. Mahindra Scorpio N भी कंपनी की पॉपुलर मिड साइज एसयूवी है. अब खबर है कि इसका फेसलिफ्ट मॉडल फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इससे साफ है कि कंपनी इस गाड़ी के नए वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है.

डिजाइन में हो सकते हैं हल्के बदलाव

Mahindra Scorpio N Facelift के डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ छोटे बदलाव जरूर किए जा सकते हैं. गाड़ी के आगे और पीछे के हिस्से में हल्का नया लुक दिया जा सकता है. नई ग्रिल, बदले हुए बंपर और नई लाइट्स देखने को मिल सकती हैं. कंपनी गाड़ी को पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न बनाने की कोशिश कर सकती है. टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी को कवर किया गया था, जिससे साफ है कि डिजाइन में कुछ नया जोड़ा जा सकता है.

मिल सकते हैं कई नए फीचर्स

रिपोर्ट्स के अनुसार नई Scorpio N Facelift में कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. सेंटर कंसोल के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल सकता है. गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS, हाई बीम असिस्ट और स्पीड लिमिट असिस्ट जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं. इन फीचर्स से ड्राइविंग अनुभव और बेहतर हो सकता है.

इंजन रहेगा पहले जैसा

Mahindra Scorpio N Facelift के इंजन में बदलाव की संभावना कम है. इसमें मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन ही मिल सकते हैं. इन इंजनों के साथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा. गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए भी सक्षम बनाया जाएगा, जैसा कि मौजूदा मॉडल में मिलता है.

कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत ?

कंपनी ने अभी लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2026 के मध्य तक भारत में पेश किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो मौजूदा मॉडल की तुलना में फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत 20 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ सकती है. सही जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 4 लाख रुपये में आ रही नई इलेक्ट्रिक कार, Comet और Tiago EV को देगी टक्कर

Published at : 20 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio N Facelift Scorpio N Facelift Launch Scorpio N New Features Scorpio N Price 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च
टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च
ऑटो
आज होगी Tata Punch EV Facelift की एंट्री, लॉन्च के साथ मिलेगा नया लुक, जानें फीचर्स
आज होगी Tata Punch EV Facelift की एंट्री, लॉन्च के साथ मिलेगा नया लुक, जानें फीचर्स
ऑटो
Fortuner को टक्कर देने आई Volkswagen Tayron R-Line, कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस, जानें कीमत
Fortuner को टक्कर देने आई Volkswagen Tayron R-Line, कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस, जानें कीमत
ऑटो
Fortuner या MG Majestor: साइज और पावर में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर
Fortuner या MG Majestor: साइज और पावर में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
हेल्थ
Mineral Deficiency Symptoms: आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget