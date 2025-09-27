GST कटौती के बाद कितने लाख रुपये सस्ती हो गई Mahindra Scorpio? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

लोगों को जीएसटी कटौती का फायदा मिलना शुरू हो गया है. ऐसे में पहले से महिंद्रा की कई कारें भी सस्ती हो गई हैं. इसके साथ ही कंपनी ने स्कॉर्पियो क्लासिक पर बड़ा प्राइस कट किया है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो कितनी सस्ती मिलने वाली है. साथ ही यह भी जानेंगे कि मार्केट में इस गाड़ी की राइवल्स कौन-कौन हैं?

Mahindra Scorpio Classic S11 डीजल-एमटी वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिलने वाली है. इस वेरिएंट पर कंपनी 1.20 लाख रुपये तक की बचत हो रही है. बाकी वेरिएंट पर भी ग्राहकों को 80 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है. ऐसे में पहले के मुकाबले महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदना ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गया है.

Mahindra Scorpio के फीचर्स

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एक बड़े 9-इंच टचस्क्रीन के साथ-साथ ड्यूल-टोन ब्लैक थीम दी गई है. स्कॉर्पियो क्लासिक में ऑडियो कंट्रोल के साथ ही लेदर से लिपटे स्टीयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पार्ट एनालॉग इंस्ट्रमेंट क्लस्टर को भी शामिल किया गया है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन

Mahindra Scorpio Classic में 132hp, 300Nm, 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसमें ऑल एल्युमिनियम लाइटवेट GEN-2 mHawk इंजन है. सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा एसयूवी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल , LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट जेसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही इस कार में आपको 460 लीटर के बूट स्पेस के साथ 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है. इंडियन मार्केट में महिंद्रा स्कॉपियो की राइवल्स की बात की जाए तो ये गाड़ी टाटा सफारी, हैरियर और हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

