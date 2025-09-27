GST कट के बाद देश की सबसे सस्ती कार हुई कितनी सस्ती? जानिए किन गाड़ियों पर फायदा

देशभर में नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. इसके साथ ही मारुति सुजुकी ने अपनी कई कारों की कीमतों में कटौती का ऐलान दिया है. खास बात यह है कि नई कीमतें लागू होने के बाद ऑल्टो को पछाड़कर Maruti S-Presso देश की सबसे सस्ती कार बन गई है.

इसके अलावा ऑल्टो और क्विड की कीमतों में भी कटौती की गई है. इसके अलावा टियागो कार भी पहले से सस्ती हो गई है. आइए जानते हैं कि देश की सबसे सस्ती कार अब पहले से और कितनी सस्ती हो गई है?

Maruti S-Presso बनी देश की सबसे सस्ती कार

नए जीएसटी 2.0 के बाद अब एस-प्रेसो नई एंट्री लेवल कार बन गई है. इस माइक्रो एसयूवी की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3.49 लाख रुपये है. खास बात है कि ऑल्टो की नई कीमत 3.69 लाख रुपये है. यानी दोनों के बीच 20 हजार रुपये का अंतर है.

दूसरी सबसे सस्ती कार Maruti Alto K10 बन गई है. इसके STD (O) वेरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 रुपये का फायदा होने वाला है.

Renault Kwid भी पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है. इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत पहले 4.69 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.29 लाख रुपये हो गई है. इसमें लगभग 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Tata Tiago भी हुई सस्ती

इसके अलावा Tata Tiago के XE वैरिएंट की पहले कीमत 4.99 लाख रुपये थी, लेकिन GST कटौती के बाद अब यह 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी ग्राहकों को करीब 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. टाटा नेक्सन पर भी कंपनी ने 1 लाख 55 हजार रुपये की कटौती की है. अब टाटा नेक्सन 7.31 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ही आती है. इसके अलावा गाड़ी पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:-

Maruti Victoris से Tata Punch तक: ये हैं बेहतर CNG वाली SUV, माइलेज और फीचर्स में भी आगे, देखें लिस्ट